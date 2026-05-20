Así reaccionó Vanessa 4K al enterarse EN VIVO del accidente de Paola Suárez

Los fans de Las Pérdidas y Vanessa 4K vivieron momentos de tensión durante una transmisión en vivo después de enterarse, gracias a sus seguidores a través de los comentarios, que Paola Suárez había sufrido un accidente en León, Guanajuato. El clip del momento comenzó a viralizarse rápidamente en las diferentes plataformas. En un inicio, la influencer pensó que todo se trataba de una broma pesada de sus seguidores, pero la preocupación solo fue en aumento, por lo que decidió confirmar la información por su cuenta.

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¿Cómo se enteró Vanessa 4K del accidente?

La influencer se encontraba en medio de una transmisión en vivo cuando varios de sus usuarios comenzaron a escribir insistentemente que Paola había sufrido un accidente. En un principio Vanessa no les creyó a sus mensajes, pues pensaba que todo era parte de una broma. Sin embargo, la preocupación estaba ahí y rápidamente revisó las historias de Instagram de Paolita. Al no encontrar información, decidió hacer una llamada a Wendy Guevara para confirmar la noticia sin obtener respuesta.

Paolita Suárez sufrió un accidente de carretera, su camioneta fue impacta con un camión de Pepsi. pic.twitter.com/PEVNG8OIoW — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) May 20, 2026

¿Qué le pasó a Paolita Suárez?

El accidente ocurrió la noche del 19 de mayo en el bulevar Cañaveral en León, Guanajuato. De acuerdo con los reportes y algunos videos que han salido a la luz, Paola manejaba una camioneta pick-up color rojo oscuro cuando impactó directo contra un camión repartidor de refrescos. Las imágenes que fueron difundidas en redes mostraron el fuerte daño que recibió la parte frontal del vehículo que manejaba la influencer. Paolita tuvo que ser atendida por los paramédicos para posteriormente ser trasladada al hospital para recibir atención médica.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez?

Hasta el momento no se reporta que Paolita Suárez haya sufrido lesiones de gravedad, aunque el susto generó muchísima preocupación entre los seguidores de Las Pérdidas.

Wendy también reaccionó en pleno live

La reconocida influencer también reaccionó en pleno live, pues recibió una serie de llamadas, mensajes y fotografías mientras realizaba otra transmisión. Los nervios escalaron cuando ella mencionó que tenía que cortar el en vivo porque “pasó algo medio turbio”.