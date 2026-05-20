Nana Calistar tiene preparado su horóscopo para este miércoles 20 de mayo de 2026; la experta trae varias indicaciones y predicciones para los 12 signos del zodiaco, donde algunas personas deberán tener cuidado con traiciones mientras que otros tendrán buena suerte y abundancia

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo para hoy miércoles 20 de mayo de 2026 y estas son las predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco, donde algunas personas podrán disfrutar de amor, dinero y mucha abundancia, pero otras tendrán que cuidarse de las traiciones.

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Lo que dice el horóscopo de Nana Calistar para los regidos bajo el signo de Aries hoy miércoles 20 de mayo de 2026

Nana Calistar les dice a los regidos bajo el signo de Aries que, ya es momento de que no entiendas que no puedes seguir tropezando con el mismo error y posteriormente hacerte el sorprendido, siempre acabas con el corazón roto y lo parchas; no puedes avanzar si sigues con personas, recuerdos y dolores que hace mucho debiste olvidar.

Lo que dice Nana Calistar para los Tauro hoy miércoles 20 de mayo

Este 20 de mayo se moverán muchas piezas que son importantes en tu vida, pero, aunque sientas que al inicio todo va mal, la realidad es que eres de los signos más perseverantes y cuando algo no sale bien haces dramas inesperados, pero en esta ocasión el Universo viene a enseñarte cómo son los cambios que no siempre son castigos.

¿Qué dice el horóscopo de Géminis para hoy 20 de mayo

Estás con la energía muy acelerada pero también con los pensamientos muy revueltos, es por ello que aquí te diremos qué debes bajarle un poco a tu obsesión de querer siempre resolver todo en un día, se marcan caídas, golpes y accidentes.

Esto dice el horóscopo de Cáncer para hoy 20 de mayo

Estarás de lo más sensible, y cualquier cosa te va a mover muchas emociones que creías ya acomodadas, de hecho, tendrás el corazón como gelatina y con la cabeza llena de recuerdos, pensamientos y sueños que no te dejarán dormir tranquilo o tranquila; se ve un sueño muy diferente con un familiar o una persona que ya falleció.

¿Qué dice el horóscopo de Leo para hoy 20 de mayo?

Este día viene acompañado de muchas lecciones y una de las más fuertes será que no debes desgastarte por personas que ni las gracias te da. Aprovecha este fin de semana para disfrutar del dinero que parecía perdido que comenzará a acomodarse y aunque no será una fortuna, te sacará de todos tus problemas, eso sí, no gastes por ansiedad.

Nana Calistar les dice esto a los Cáncer para hoy miércoles 20 de mayo

Ya no estés aparentando que todo está bien cuando se te ve un cansancio emocional que ni durmiendo tres días seguidos se te podría quitar. Ya llevas mucho tiempo con problemas ajenos y responsabilidades que no te competen, suelta ya.

¿Qué dice Nana Calistar para los Libra este 20 de mayo?

Este día te llegará con una sacudida en el corazón, la cabeza y las ganas de seguir perdiendo el tiempo con personas que no saben lo que quieren en tu vida. Ya no mendigues cariño amor o migajas, tienes mucho para ofrecer, pero te rebajas y pierdes tu valor por no querer estar solo o sola.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 20 de mayo

Traes una vibra muy intensa y cualquier movimiento mal dado podría ponerte de malas, sentimental con ganas de mandar a medio mundo directito a lo más lejos; de hecho, estarás desconfiado, más de lo normal y no es para menos, porque hay gente a tu alrededor que te sonríe de frente, pero te quiere traicionar.

Sagitario prepárate para lo que viene este miércoles 20 de mayo

Vienen semanas en las que te sentirás cansado por las dudas, pero por fin podrás sacar todo lo que traías guardado y así recuperar las ganas de comerte al mundo, te llegan cambios llenos de esperanza y cosas muy positivas.

Capricornio debe estar atento a lo que dice su horóscopo de hoy miércoles 20 de mayo

Hay personas que están hablando mal de ti, inventan cosas y quieren hacerte quedar mal, pero tranquila o tranquila que mientras los demás pierden tiempo intentando hacerte perjudicarte, tú sigues avanzando y construyendo lo tuyo.

¿Qué dice Nana Calistar para los regidos bajo el signo de Acuario este 420 de mayo?

Ya es momento de ponerle un alto definitivo a esos amores del pasado que siguen fregando como piedra en el zapato, tienes la mala costumbre de dejar las puertas medio abiertas, y luego terminas confundiendo nostalgia con amor con una relación amorosa verdadera que no lo es.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy miércoles 20 de mayo

Tienes un corazón enorme con mucha nobleza y eres muy bonita, pero también eres experta o experto en dejar que todo el mundo abuse de ti y de tus pensamientos, ya estuvo bien de hacerte pedazos por salvar a sujetos que no moverían un dedo por ti.