La mesa rectangular del comedor con inmensas dimensiones ha perdido terreno en las casas modernas, pues las personas optan por otra opción de muebles, sobre todo si no se tiene mucho espacio. Es por ello que traemos para ti 4 opciones para reemplazar la tradicional por alternativas más funcionales y aesthetic, así como las 5 ideas para sustituir el escurridor de platos.

De acuerdo con un artículo de TN, las mesas grandes del comedor dejaron de encajar en los hogares modernos, ya que las personas prefieren que el diseño del interior sea minimalista y por la popularidad de los ambientes integrados, por lo que el mueble rectangular no cuadra en las nuevas casas. Estas son las 4 ideas para sustituir puertas de clóset por opciones más económicas.

Las opciones para reemplazar la mesa del comedor

1. Isla de cocina: Es un mueble multifuncional, pues sirve para preparar los alimentos, comer, trabajar y para reuniones con los amigos. Es ideal para los diseños de interiores minimalistas, pues con la isla no habrá necesidad de comprar más muebles.

4 opciones para reemplazar la tradicional mesa rectangular del comedor por alternativas más funcionales y aesthetic|Pinterest

2. Mesa redonda: Este tipo de mesa se ve mucho en las cafeterías de Europa. Una de las opciones es elegir un acabado mármol, para que tu comedor se vea más acogedor y sofisticado. Además, la forma le dará una sensación de amplitud al espacio si es que tu casa o departamento es de dimensiones pequeñas.

4 opciones para reemplazar la tradicional mesa rectangular del comedor por alternativas más funcionales y aesthetic|Pinterest

3. Barra flotante: Esta opción es ideal para lugares pequeños, ya que va pegada a la pared y no ocupa mucho espacio. Para combinarla, puedes elegir bancos de madera o de metal negro para un diseño más moderno.

4 opciones para reemplazar la tradicional mesa rectangular del comedor por alternativas más funcionales y aesthetic|Pinterest

4. Chabudai: La mesa tradicional japonesa es otra de las opciones, ya que es multifuncional. No solo sirve para comer, también para estudiar o trabajar, pero no de la manera habitual, sino sentado en el suelo sobre cojines para crear un ambiente relajado y muy aesthetic.