Muere icónica vedette a los 74 años; hizo historia con su baile y belleza

Es el fin de una era para la industria del espectáculo en España, al confirmarse la muerte de Dolores Cano Barón, conocida como Tania Doris, quien fuera considerada una de las últimas grandes vedette de la Avenida del Paralelo. Esta última, ubicada en Barcelona, representa un distrito teatral icónico en Europa.

Tania Doris tenía 74 años de edad al momento de su muerte. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, pero medios como el diario El País han confirmado la noticia a partir de información de la también supervedette Lita Claver.

Quién era Tania Doris

Como explica el medio local Tot Barcelona, Tania Doris es considerada una de las últimas grandes figuras del género llamado "de revista musical", muy representativo del siglo XX en España; se caracterizaba por mezclar géneros como el cabaret, vodevil y la zarzuela.

