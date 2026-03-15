Una terraza puede cambiar visualmente si la decoras con plantas, para que luzca más acogedora y hermosa. Para ello, hay 4 especies que cumplen con este requisito y llenan de naturaleza el espacio exterior. Conoce los 2 ejemplares de interior que te ayudarán a descansar mejor si los pones en tu cuarto.

De acuerdo con un artículo del portal web El Mueble, las plantas grandes son de las más populares para este tipo de espacios, aunque hay pequeñas especies que también lucen y las puedes contemplar para decorar tu terraza. Conoce los 5 ejemplares que harán ver tu vivienda elegante y cara: las puedes colocar en cualquier rincón.

Las 4 plantas que debes tener en una terraza

1. Olivo: Es una planta que requiere de poco riego, aunque es indispensable que le dé el sol por lo menos 6 horas al día.

4 plantas que debes poner en tu terraza si quieres que luzca acogedora y hermosa|Pinterest

2. Limonero: Es una especie grande que da frutos que puedes degustar en una refrescante bebida. Requiere de luz natural, por lo que es indispensable que le dé el sol por lo menos 6 horas al día.

4 plantas que debes poner en tu terraza si quieres que luzca acogedora y hermosa|Pinterest

3. Jazmín: Una planta aromática y que es resistente al clima gélido. Durante el verano, se recomienda regar constantemente, mientras que en invierno, esporádicamente.

4 plantas que debes poner en tu terraza si quieres que luzca acogedora y hermosa|Pinterest

4. Lavanda: Otra de las plantas aromáticas que también resisten al frío. Sus tonos azulados y violetas hacen atractiva tu terraza. Es preciso mencionar que necesita sol y basta con regarla por lo menos 2 veces a la semana.

4 plantas que debes poner en tu terraza si quieres que luzca acogedora y hermosa|Pinterest

Puntos a tomar en cuenta para las plantas

Para que tu terraza luzca llena de vida con plantas, debes tener en cuenta algunos puntos importantes, como si la especie es apta para exteriores, que aguante los diferentes tipos de climas y, sobre todo, que requiera de luz natural. Estos son los consejos a seguir:

