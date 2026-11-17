Decorar el árbol de Navidad es uno de los momentos más significativos de la temporada decembrina. Más allá de seguir las tendencias de color del año, incorporar adornos navideños con fotografías familiares es una forma emotiva y original de darle alma al hogar y celebrar los momentos vividos junto a los seres queridos.

Convertir el pino en un auténtico álbum tridimensional permite revivir viajes, celebraciones, primeras Navidades y reuniones especiales cada vez que se encienden las luces. Además, es una actividad ideal para realizar en familia y crear piezas que se conservarán como tesoros año tras año.

5 adornos navideños con fotografías familiares para convertir tu árbol en un álbum de recuerdos

Mini portarretratos de madera con detalles dorados

Los pequeños marcos rústicos o envejecidos aportan calidez, estructura y un aire nostálgico muy elegante entre el follaje verde.

Utiliza mini portarretratos de madera natural y pinta los bordes o esquinas con pintura acrílica dorada para darles un acabado festivo.

5 adornos navideños con fotografías familiares para convertir tu árbol en un álbum de recuerdos 5 adornos navideños con fotografías familiares para convertir tu árbol en un álbum de recuerdos

Medallones transparentes tipo esfera

Recorta tus fotografías en forma circular según el diámetro del medallón e insértalas en su interior. Puedes colocar dos imágenes espalda con espalda para que se vean desde cualquier ángulo.

Adornos en forma de corazón con bordes tejidos o de yute

Recorta bases de cartón grueso o madera balsa en forma de corazón, pega la fotografía en el centro y rodea todo el contorno con hilo de yute, estambre rojo o encaje blanco.

5 adornos navideños con fotografías familiares para convertir tu árbol en un álbum de recuerdos 5 adornos navideños con fotografías familiares para convertir tu árbol en un álbum de recuerdos

Marcos colgantes estilo “Polaroid” con pinzas de madera

Esta opción es dinámica, económica y muy fácil de actualizar cada año con nuevas imágenes de la temporada.

Imprime tus fotos en formato cuadrado con un margen blanco inferior, donde podrás escribir a mano la fecha o una frase corta del momento.

Mini álbumes fotográficos desplegables

Esta opción es dinámica, económica y muy fácil de actualizar cada año con nuevas imágenes de la temporada.

Crea una tira plegable con cartulina gruesa en tono rojo o verde pino, pega entre tres y cuatro fotografías pequeñas en secuencia y coloca tapas rígidas decoradas en los extremos.