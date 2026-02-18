4 tips para elegir tu labial y gloss perfecto... tus labios lucirán más grandes

Elegir el labial y el gloss correctos puede transformar por completo tu maquillaje: te hará lucir más bella y con labios visualmente más grandes. No se trata solo del color, sino también de los acabados, las texturas y la forma en que los aplicas. Checa estos cuatro tips clave para encontrar tu combinación perfecta y potenciar tu look:

Usa delineador cremoso: entre más pigmento tenga, mejor. Sirve para marcar el borde de los labios y crear un efecto de mayor volumen sin que se vea exagerado.

entre más pigmento tenga, mejor. Sirve para marcar el borde de los labios y crear un efecto de mayor volumen sin que se vea exagerado. Difumina hacia adentro: con un pincel, un lápiz o incluso tu dedo, suaviza el trazo hacia el centro para que no se vea una línea marcada.

con un pincel, un lápiz o incluso tu dedo, suaviza el trazo hacia el centro para que no se vea una línea marcada. Aplica el labial en el centro: elige tu tono favorito según tu tipo de piel y concéntralo ligeramente en la parte central para dar dimensión.

elige tu tono favorito según tu tipo de piel y concéntralo ligeramente en la parte central para dar dimensión. Termina con gloss: úsalo para sellar, aportar brillo y potenciar el efecto voluminoso.

De acuerdo con la revista de moda y belleza Uhlalá!, el secreto está en combinar estos pasos, conocidos en redes sociales como el “lip combo”. Así descubrirás pequeños detalles que harán que tus labios resalten por sí solos.

La tiktoker de belleza @consubecerraa asegura que este truco no toma mucho tiempo y es ideal cuando vas con prisas, ya que el resultado luce natural y nada forzado.

Así puedes lucir unos labios más grandes y voluminosos.|(ESPECIAL/CANVA)

Expertos explicaron a Cosmopolitan que, para potenciar el efecto, debes evitar sobrepasar demasiado la línea natural del labio: lo ideal es delinear apenas unos milímetros por encima, principalmente en el arco de Cupido.

El detalle importante que debes hacer antes de maquillarte los labios

Otro hack clave es hidratar bien los labios antes de maquillarlos; así absorberán mejor el producto y se verán saludables desde el inicio con aceites especiales, subraya el portal de Charlotte Tilbury. Después, según la maquilladora Fátima García, puedes sellar con polvos sueltos sin color.

De esta manera, notarás que tus labios lucen más voluminosos, brillosos y con un color impecable sin pasar horas en el salón de belleza.