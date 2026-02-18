El corte de pelo con fleco que será tendencia en 2026 y muchas mujeres querrán usar
La buena noticia es que queda bien con casi todo tipo de caras; mira cómoo puedes lucirlo
El bob y la melena son cortes de pelo que siempre funcionan, pero este 2026 la tendencia apunta a otro peinado con flequillo que muchas mujeres querrán usar: las capas.
Según la revista Ohlalá!, este corte se ha hecho popular debido a los atributos relacionados con el movimiento, la frescura y la estética que aporta a los looks.
Para llevarlo, se recomienda arriesgarse un poco más y dejar que la naturaleza del cabello haga lo suyo. No obstante, según advierte Glamour, llevar un flequillo podría ser una lata, ya que requiere de mucho mantenimiento; debes elegir el indicado para ti.
Otros flequillos en tendencia 2026 que puedes usar
Si bien las capas son las que dominan esta temporada de peinados extrovertidos, puedes experimentar con diferentes estilos. La revista Glamour señala 7 esenciales:
- Flequillo desfilado.
- Microflequillo
- Flequillo cortina
- Flequillo shaggy
- Flequillo de lado
- Flequillo ligero
- Flequillo recto y tupido
¿A qué tipo de cara le queda bien el flequillo?
Si tienes dudas sobre si se te ve bien o no el flequillo, puedes seguir la regla de moda para saber si te queda este corte. Afortunadamente, el flequillo es versátil y favorece a casi todo tipo de rostros.
Según Vogue Spain, se debe considerar tanto la forma de la cara, como los rasgos y el tamaño de la frente. Es decir, si tienes el rostro ovalado, te lucirán bien; también si está alargado.
Sin embargo, si tienes una nariz grande, los flequillos podrían no ser una opción estética porque resaltarán este detalle.
Uno por uno, las ideas de peinados con flequillo que puedes usar en 2026
Si quieres experimentar y darle un toque diferente a tu estilo, puedes inspirarte de la siguiente selección de peinados con flequillo para estar a la moda y lucir chic:
- Flequillo curtain con ondas suaves: Seca el flequillo separado en dos y marca las puntas hacia afuera con plancha o rizador. Cepilla ligeramente y fija con spray ligero para un acabado natural y con movimiento.
- Flequillo recto texturizado: Sécalo hacia abajo con cepillo plano y aplica un poco de cera en las puntas. Despeina suavemente con los dedos para dar textura sin que se vea rígido.
- Flequillo largo desfilado con volumen: Seca con cepillo redondo levantando desde la raíz. Marca ligeramente las puntas y aplica spray texturizante para mantener el cuerpo.
- Flequillo lateral con semirecogido: Peina el flequillo hacia un lado y recoge la parte superior del cabello. Suelta algunos mechones para un efecto relajado y fija con spray ligero.