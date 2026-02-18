El corte de pelo con fleco que será tendencia en 2026 y muchas mujeres querrán usar

El bob y la melena son cortes de pelo que siempre funcionan , pero este 2026 la tendencia apunta a otro peinado con flequillo que muchas mujeres querrán usar: las capas.

Según la revista Ohlalá!, este corte se ha hecho popular debido a los atributos relacionados con el movimiento, la frescura y la estética que aporta a los looks.

Para llevarlo, se recomienda arriesgarse un poco más y dejar que la naturaleza del cabello haga lo suyo. No obstante, según advierte Glamour, llevar un flequillo podría ser una lata, ya que requiere de mucho mantenimiento ; debes elegir el indicado para ti.

El corte en capas con flequillo es tendencia en 2026.|(ESPECIAL/Pinterest)

Otros flequillos en tendencia 2026 que puedes usar

Si bien las capas son las que dominan esta temporada de peinados extrovertidos, puedes experimentar con diferentes estilos. La revista Glamour señala 7 esenciales:

Flequillo desfilado.

Microflequillo

Flequillo cortina

Flequillo shaggy

Flequillo de lado

Flequillo ligero

Flequillo recto y tupido

¿A qué tipo de cara le queda bien el flequillo?

Si tienes dudas sobre si se te ve bien o no el flequillo, puedes seguir la regla de moda para saber si te queda este corte. Afortunadamente, el flequillo es versátil y favorece a casi todo tipo de rostros.

Según Vogue Spain, se debe considerar tanto la forma de la cara, como los rasgos y el tamaño de la frente. Es decir, si tienes el rostro ovalado, te lucirán bien; también si está alargado.

Sin embargo, si tienes una nariz grande, los flequillos podrían no ser una opción estética porque resaltarán este detalle.

Uno por uno, las ideas de peinados con flequillo que puedes usar en 2026

Si quieres experimentar y darle un toque diferente a tu estilo, puedes inspirarte de la siguiente selección de peinados con flequillo para estar a la moda y lucir chic: