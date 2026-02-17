La rutina de ejercicios para tener el abdomen plano que puedes hacer incluso desde tu cama

Una rutina de ejercicios para tener el abdomen plano no necesariamente debe hacerse en el gimnasio o sobre un tapete; existen algunos que puedes realizar desde la comodidad de la cama y son igual de funcionales.

De acuerdo con Glamour, los pilates en cama son de los hábitos que nunca fallan para marcar los músculos y bajar la panza. Una rutina que puedes seguir tres veces por semana es:

Puntas al colchón: coloca la espalda sobre el colchón, dobla las piernas en forma de escuadra y luego llévalas hacia la punta de la cama; regresa y repite 20 veces en cuatro series.

coloca la espalda sobre el colchón, dobla las piernas en forma de escuadra y luego llévalas hacia la punta de la cama; regresa y repite 20 veces en cuatro series. Contracción lumbar: acuéstate boca arriba, junta las plantas de los pies y separa las rodillas; eleva la pelvis hasta formar un arco con la espalda. Regresa a la posición inicial y repite 20 veces en cuatro series.

acuéstate boca arriba, junta las plantas de los pies y separa las rodillas; eleva la pelvis hasta formar un arco con la espalda. Regresa a la posición inicial y repite 20 veces en cuatro series. Bicicleta: recuéstate boca arriba, eleva ligeramente el cuello y dobla los codos a la altura de la cabeza. Luego, lleva la rodilla hacia el codo contrario e intercala. Repite 20 veces en cuatro series.

recuéstate boca arriba, eleva ligeramente el cuello y dobla los codos a la altura de la cabeza. Luego, lleva la rodilla hacia el codo contrario e intercala. Repite 20 veces en cuatro series. Rodillas hacia un lado: boca arriba, inclina las rodillas hacia un lado sin separarlas. Haz 20 repeticiones por cada lado con movimientos lentos y completa cuatro series.

Estos ejercicios fáciles desde la cama puedes hacerlos por la mañana, después de levantarte; así activarás el cuerpo y ayudarás a liberar la tensión generada por el colchón durante el descanso. Pronto, notarás los resultados, pero debes considerar una alimentación sana.

Otros ejercicios para bajar la panza que son muy efectivos

Si quieres potenciar los resultados de tu rutina para el abdomen, también puedes incluir estos ejercicios que, según expertos, son los mejores para marcar músculo:

Si quieres tener el abdomen plano, comienza ya con los ejercicios en casa.|(ESPECIAL/CANVA)

Abdominales o crunch.

La plancha abdominal.

Elevaciones de pierna.

Bicicleta en tapete.

Otras actividades divertidas que puedes probar son el boxeo, el remo, la natación e incluso salir a correr, ya que aportan beneficios para el abdomen, según expertos de la BBC.