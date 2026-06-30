Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto ‘airbrush’ para que luzcan discretos: paso a paso

Si tienes los ojos pequeños o con el párpado ligeramente caído, seguramente has notado que algunos maquillajes, en lugar de favorecerte, hacen que la mirada luzca aún más cerrada. La buena noticia es que no necesitas un delineado dramático ni sombras demasiado oscuras para conseguir un efecto de mayor amplitud. Con la técnica adecuada es posible crear una ilusión óptica que eleva la mirada y deja un acabado suave, difuminado y muy natural, similar al efecto airbrush.

De acuerdo con un artículo de Glamour, la clave está en trabajar las sombras estratégicamente, difuminarlas muy bien y aprovechar la luz para dar profundidad sin endurecer las facciones. Este tipo de maquillaje funciona tanto para el día como para ocasiones especiales, ya que resalta los ojos sin que parezca excesivo.

Paso a paso para maquillar ojos caídos y pequeños para lograr un efecto airbrush

Lo que realmente hace que este maquillaje funcione no es la cantidad de producto, sino el difuminado. Cuanto más suaves sean las transiciones entre un tono y otro, más natural se verá el resultado.



Prepara el párpado antes de aplicar cualquier sombra. Un buen maquillaje comienza con una base uniforme. Aplica un primer para ojos o un poco de corrector mate sobre todo el párpado y sella con una fina capa de polvo translúcido. Esto ayuda a suavizar la textura de la piel, evita que las sombras se acumulen en los pliegues y facilita un difuminado mucho más uniforme.

Crea una cuenca ligeramente más alta. Uno de los trucos favoritos de los maquillistas consiste en dibujar una "cuenca falsa". Para hacerlo, mantén el ojo abierto mientras aplicas una sombra mate en tono café claro, topo o beige tostado justo por encima del pliegue natural. Utiliza un pincel de difuminar y realiza movimientos suaves de un lado a otro, formando una especie de media luna. Este sencillo paso crea la ilusión de un párpado más amplio y visible.

Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto ‘airbrush’ para que luzcan discretos: paso a paso|Canva Ilumina el párpado móvil. Después aplica un tono claro mate, como beige, vainilla o un champán muy sutil, sobre todo el párpado móvil. Si tus párpados son muy encapotados, evita los acabados demasiado brillantes, ya que pueden marcar aún más el pliegue. Los tonos mates o con un brillo muy delicado ayudan a mantener un resultado elegante y discreto.

Difumina hacia arriba para levantar la mirada. Con un tono ligeramente más oscuro que el anterior, marca suavemente la esquina externa del ojo y difumina en dirección ascendente, siguiendo una línea imaginaria que apunta hacia el final de la ceja. No busques un efecto marcado; lo importante es que el color se funda perfectamente con la piel. Este degradado es el que aporta el característico acabado tipo airbrush.

Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto ‘airbrush’ para que luzcan discretos: paso a paso|Canva Cambia el delineador tradicional por el tightlining. Si tienes poco espacio en el párpado, un delineado grueso puede hacer que el ojo luzca todavía más pequeño. En lugar de eso, utiliza un lápiz café oscuro o negro para rellenar únicamente la línea superior de las pestañas desde la raíz, una técnica conocida como tightlining. Así conseguirás mayor definición sin restar amplitud a la mirada.

Haz que las pestañas sean las protagonistas. Riza muy bien las pestañas antes de aplicar máscara y concentra el producto especialmente en las pestañas externas, peinándolas hacia arriba y ligeramente hacia la sien. Este pequeño detalle cambia completamente la expresión del ojo, ya que aporta un efecto de elevación inmediato y hace que la mirada se vea mucho más despierta.

Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto ‘airbrush’ para que luzcan discretos: paso a paso|Canva

Tres trucos para maquillar los ojos caídos que hacen toda la diferencia

Además del maquillaje principal, existen pequeños detalles que potencian el resultado final:

