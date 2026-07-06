Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con rotulador y lápiz para que se vea elegante

Conseguir que unos ojos pequeños y con párpado caído luzcan más grandes y sofisticados no depende de usar mucho maquillaje, sino de aplicar las técnicas correctas. La clave está en crear un efecto óptico que eleve la mirada, aporte profundidad donde hace falta y concentre la luz en puntos estratégicos. Con un rotulador delineador y un lápiz de ojos puedes transformar por completo el aspecto de tus ojos sin necesidad de un maquillaje recargado.

Mira cuáles son los trucos definitivos para maquillar los ojos pequeños

De acuerdo con Maybelline, no se necesita ser experta en maquillaje, con pequeños cambios en la forma de delinear y aplicar el lápiz es posible conseguir una mirada mucho más abierta, elegante y estilizada, incluso si los ojos son pequeños o tienen el párpado caído.

