Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con rotulador y lápiz para que se vea elegante
No necesitas cambiar la forma de tus ojos para lograr una mirada impactante. Con un par de técnicas de maquillaje bien aplicadas puedes conseguir un efecto lifting elegante que parece hecho por un profesional.
Conseguir que unos ojos pequeños y con párpado caído luzcan más grandes y sofisticados no depende de usar mucho maquillaje, sino de aplicar las técnicas correctas. La clave está en crear un efecto óptico que eleve la mirada, aporte profundidad donde hace falta y concentre la luz en puntos estratégicos. Con un rotulador delineador y un lápiz de ojos puedes transformar por completo el aspecto de tus ojos sin necesidad de un maquillaje recargado.
Mira cuáles son los trucos definitivos para maquillar los ojos pequeños
De acuerdo con Maybelline, no se necesita ser experta en maquillaje, con pequeños cambios en la forma de delinear y aplicar el lápiz es posible conseguir una mirada mucho más abierta, elegante y estilizada, incluso si los ojos son pequeños o tienen el párpado caído.
- Prepara el párpado para un acabado impecable. Antes de comenzar con el delineado, prepara la piel para que el maquillaje dure intacto durante horas. Aplica una prebase o un poco de corrector sobre el párpado y sella ligeramente con polvo translúcido. Esto evitará que las sombras se acumulen en los pliegues.
- Sombras. Utiliza una sombra mate en tonos marrón claro, topo o café suave para crear una nueva profundidad. En lugar de seguir el pliegue natural, aplícala apenas por encima mientras mantienes los ojos abiertos. Difumina hacia la sien para generar un efecto lifting que hará que el ojo se vea más alargado.
Finaliza esta primera parte colocando una sombra beige, vainilla o champaña en el párpado móvil y el lagrimal. Este contraste ilumina la mirada y hace que el ojo parezca visualmente más grande.
- Delineado con rotulador. el truco que levanta la mirada. El delineador en rotulador ofrece mayor precisión, por lo que es ideal para quienes tienen ojos pequeños.
- Comienza el trazo desde la mitad del ojo hacia el exterior, siempre muy pegado a las pestañas. Evita delinear todo el ojo porque esto reduce visualmente su tamaño.
- Al llegar a la esquina externa, crea un rabillo fino dirigido hacia la punta de la ceja. Debe ser corto y ligeramente ascendente para conseguir un efecto elegante sin endurecer las facciones.
- Si tienes el párpado muy caído, prueba la técnica conocida como bat wing o delineado de murciélago. Consiste en dibujar el rabillo con el ojo abierto para que el trazo permanezca visible incluso cuando el pliegue cubre parte del delineado. Es una de las técnicas favoritas de maquillistas profesionales para lograr una mirada rasgada y sofisticada.
- Usa el lápiz para abrir visualmente el ojo. El lápiz de ojos también juega un papel importante, pero debe utilizarse estratégicamente.
- En la línea de agua inferior aplica un lápiz color nude o beige. Este pequeño detalle aporta luminosidad inmediata y hace que el ojo parezca más abierto y descansado.
- En la parte superior realiza un tightlining, una técnica que consiste en rellenar los espacios entre las pestañas con un lápiz negro o café oscuro. Así conseguirás mayor densidad en las pestañas sin que el delineado se vea pesado.
- Procura evitar delinear completamente la línea inferior con lápiz negro, ya que suele hacer que los ojos pequeños se vean aún más cerrados.
- Las pestañas hacen toda la diferencia. Un rizador de pestañas puede cambiar por completo el resultado del maquillaje. Después de rizarlas, aplica máscara concentrándote principalmente en las pestañas del centro y de la esquina exterior para potenciar el efecto de ojos almendrados.
Si buscas un maquillaje más elegante para una fiesta o un evento especial, opta por medias pestañas o pestañas individuales únicamente en la parte externa del ojo. Este truco aporta volumen justo donde se necesita sin recargar la mirada.