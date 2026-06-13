4 tonos de sombras para ojos que te harán lucir más joven; son ideales para mujeres mayores de 50 años
Tips de maquillaje: Conoce los tonos de sombras para ojos que te harán lucir una mirada más joven.
La mirada es uno de los rasgos más importantes de las personas, pues hay quienes dicen que representa más del 50% de una interacción, por ello millones de mujeres buscan constantemente la manera en mantenerla viva y joven, con estilos de maquillaje y demás colores que la resaltan.
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Hay maquilladoras profesionales como María Sánchez Marín quienes han demostrado que con algunos sencillos pasos es fácil conseguir que tu mirada se vea más rejuvenecida de inmediato, un detalle que a la gran mayoría de las mujeres les cae bien, no por estética, sino por la seguridad que les da lucir como ellas quieran.
Cómo maquillar mis ojos para lucir más joven
Si quieres lucir una mirada más joven, hay algunos tonos de sombra que te ayudarán a lucir esa mirada que deseas, tales como los colores neutros y cálidos, pues estos colores aportan luz, disimulan el cansancio y dan la ilusión de endurecer tus facciones y disimulan líneas de expresión.
- Beige perlado: Este tono es ideal para aplicar en todo el párpado móvil o incluso en el lagrimal pues refleja la luz de forma sutil además de abrir la mirada y disimular los párpados cansados.
- Marrón claro: Este color sustituye a la perfección a los tonos negros, que justamente suelen envejecer y achicar el ojo. Te dará profundidad natural en la cuenca del ojo y es ideal para levantar visualmente los párpados caídos.
- Coral: Uno de los principales detalles de este color es que aporta frescura y un aspecto saludable, el cuál resta años al rostro e incluso contrarresta los subtonos que poco a poco se hacen presentes en el rostro por la edad.
- Lavanda suave: Este color aporta un toque elegante a tu mirada y rejuvenece el contorno de tus ojos, así como suavizar las expresiones de manera sutil, asociado bastante con la juventud.