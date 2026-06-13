4 tonos de sombras para ojos que te harán lucir más joven; son ideales para mujeres mayores de 50 años

La mirada es uno de los rasgos más importantes de las personas, pues hay quienes dicen que representa más del 50% de una interacción, por ello millones de mujeres buscan constantemente la manera en mantenerla viva y joven, con estilos de maquillaje y demás colores que la resaltan.

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Hay maquilladoras profesionales como María Sánchez Marín quienes han demostrado que con algunos sencillos pasos es fácil conseguir que tu mirada se vea más rejuvenecida de inmediato, un detalle que a la gran mayoría de las mujeres les cae bien, no por estética, sino por la seguridad que les da lucir como ellas quieran.

Cómo maquillar mis ojos para lucir más joven

Si quieres lucir una mirada más joven, hay algunos tonos de sombra que te ayudarán a lucir esa mirada que deseas, tales como los colores neutros y cálidos, pues estos colores aportan luz, disimulan el cansancio y dan la ilusión de endurecer tus facciones y disimulan líneas de expresión.

