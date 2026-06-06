Cuáles son los 2 cortes de pelo que rejuvenecen el rostro después de los 60

Elegir cortes de pelo adecuados puede marcar una gran diferencia en la imagen personal después de los 60 años. Según especialistas en peluquería, existen dos estilos que destacan por su capacidad para suavizar los rasgos, aportar volumen en puntos estratégicos y generar un efecto rejuvenecedor inmediato.

Los expertos coinciden en que no se trata de ocultar la edad, sino de encontrar cortes que favorezcan la estructura facial y acompañen los cambios naturales del cabello con el paso del tiempo. Entre las opciones más recomendadas para rejuvenecer el rostro aparecen el bob en capas y el pixie largo texturizado: dos clásicos que continúan vigentes en las tendencias de belleza.

¿Por qué el bob en capas es uno de los cortes más recomendados para mujeres de más de 60 años?

El bob en capas se mantiene como uno de los cortes más versátiles y favorecedores para mujeres maduras. Su principal ventaja es que aporta movimiento y volumen, especialmente en cabellos que han perdido densidad con los años.

De acuerdo con el reconocido estilista británico Sam McKnight, las capas suaves alrededor del rostro ayudan a enmarcar las facciones y aportan una sensación de ligereza que rejuvenece visualmente. Entre sus beneficios destacan:



Aporta volumen natural: las capas crean una mayor sensación de densidad y cuerpo.

las capas crean una mayor sensación de densidad y cuerpo. Suaviza las líneas del rostro: el movimiento del cabello ayuda a disimular rasgos marcados.

el movimiento del cabello ayuda a disimular rasgos marcados. Es fácil de peinar: requiere menos mantenimiento que otros estilos más estructurados.

requiere menos mantenimiento que otros estilos más estructurados. Se adapta a distintos tipos de cabello: funciona tanto en cabellos lisos como ondulados.

Además, puede combinarse con flequillos largos o desfilados. Por eso es una alternativa que ayuda a equilibrar el rostro y aportar un aire más contemporáneo.

¿Qué ventajas tiene el pixie largo texturizado para rejuvenecer el rostro a los 60 años?

El segundo corte recomendado por estilistas es el pixie largo texturizado. A diferencia del pixie tradicional muy corto, esta versión conserva mayor longitud en la parte superior y los laterales, permitiendo crear movimiento y un acabado más suave.

La estilista estadounidense Sally Hershberger, reconocida por trabajar con celebridades internacionales, señala que los cortes cortos con textura pueden aportar frescura y modernidad cuando se adaptan correctamente a la forma del rostro. Sus principales características son:



Genera un efecto lifting visual: la altura en la coronilla ayuda a estilizar las facciones.

la altura en la coronilla ayuda a estilizar las facciones. Destaca los ojos y los pómulos: al despejar parte del rostro, resalta los rasgos.

al despejar parte del rostro, resalta los rasgos. Reduce el tiempo de peinado: es una opción práctica para el día a día.

es una opción práctica para el día a día. Aporta una imagen moderna: mantiene un estilo elegante sin perder sofisticación.

Los especialistas recomiendan acompañar este corte con textura ligera y acabados naturales para evitar un aspecto demasiado rígido. De esta manera, el cabello conserva movimiento y contribuye a una apariencia más fresca.