Horóscopo de HOY sábado 25 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 25 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 25 de abril de 2026

Hoy, sábado 25 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el ingreso de Urano en Géminis trae ideas inesperadas que te impulsan a cambiar tu forma de comunicarte y decidir. Podrías sentir un impulso renovador que mejora tus vínculos y abre nuevas oportunidades si te adaptas.

: el ingreso de Urano en Géminis trae ideas inesperadas que te impulsan a cambiar tu forma de comunicarte y decidir. Podrías sentir un impulso renovador que mejora tus vínculos y abre nuevas oportunidades si te adaptas. Tauro : la jornada te invita a replantear cómo gestionas lo que valoras y sostienes a largo plazo. El ingreso de Urano en Géminis puede generar movimientos inesperados que te empujan a buscar mayor libertad.

: la jornada te invita a replantear cómo gestionas lo que valoras y sostienes a largo plazo. El ingreso de Urano en Géminis puede generar movimientos inesperados que te empujan a buscar mayor libertad. Géminis : el ingreso de Urano en tu signo marca un cambio fuerte en tu forma de pensar y actuar. Podrías sentirte más inquieto, pero también más creativo para abrir caminos diferentes.

: el ingreso de Urano en tu signo marca un cambio fuerte en tu forma de pensar y actuar. Podrías sentirte más inquieto, pero también más creativo para abrir caminos diferentes. Cáncer : la energía disponible sugiere bajar el ritmo y prestar atención a señales internas que venías ignorando. El ingreso de Urano en Géminis puede activar procesos internos que te lleven a soltar lo que ya no suma.

: la energía disponible sugiere bajar el ritmo y prestar atención a señales internas que venías ignorando. El ingreso de Urano en Géminis puede activar procesos internos que te lleven a soltar lo que ya no suma. Leo : la jornada favorece encuentros con personas que traen nuevas perspectivas y propuestas. El ingreso de Urano en Géminis impulsa cambios en tu entorno que pueden beneficiarte si mantienes apertura.

: la jornada favorece encuentros con personas que traen nuevas perspectivas y propuestas. El ingreso de Urano en Géminis impulsa cambios en tu entorno que pueden beneficiarte si mantienes apertura. Virgo : el día te lleva a adaptarte a situaciones inesperadas en tus objetivos y responsabilidades. El ingreso de Urano en Géminis puede generar giros que exigen flexibilidad para sostener estabilidad.

: el día te lleva a adaptarte a situaciones inesperadas en tus objetivos y responsabilidades. El ingreso de Urano en Géminis puede generar giros que exigen flexibilidad para sostener estabilidad. Libra : la energía disponible despierta tu deseo de expandirte hacia nuevas experiencias y aprendizajes. El ingreso de Urano en Géminis impulsa cambios que pueden abrirte a oportunidades diferentes.

: la energía disponible despierta tu deseo de expandirte hacia nuevas experiencias y aprendizajes. El ingreso de Urano en Géminis impulsa cambios que pueden abrirte a oportunidades diferentes. Escorpio : la jornada invita a observar con profundidad movimientos que no puedes controlar del todo. El ingreso de Urano en Géminis puede traer transformaciones que te empujan a reinventarte.

: la jornada invita a observar con profundidad movimientos que no puedes controlar del todo. El ingreso de Urano en Géminis puede traer transformaciones que te empujan a reinventarte. Sagitario : el día pone el foco en tus relaciones y en la necesidad de adaptarte a cambios en acuerdos. El ingreso de Urano en Géminis puede traer sorpresas que modifiquen tus planes.

: el día pone el foco en tus relaciones y en la necesidad de adaptarte a cambios en acuerdos. El ingreso de Urano en Géminis puede traer sorpresas que modifiquen tus planes. Capricornio : la energía disponible favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu organización. El ingreso de Urano en Géminis impulsa cambios que te invitan a innovar en lo cotidiano.

: la energía disponible favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu organización. El ingreso de Urano en Géminis impulsa cambios que te invitan a innovar en lo cotidiano. Acuario : la jornada despierta creatividad y ganas de hacer algo distinto. El ingreso de Urano en Géminis potencia tu originalidad y puede traerte oportunidades inesperadas.

: la jornada despierta creatividad y ganas de hacer algo distinto. El ingreso de Urano en Géminis potencia tu originalidad y puede traerte oportunidades inesperadas. Piscis: el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda seguridad. El ingreso de Urano en Géminis puede generar movimientos que te lleven a reorganizar tus bases.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: