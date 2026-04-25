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5 claves para decorar tu oficina y acelerar la productividad

Pequeños cambios en el diseño de interiores pueden mejorar la concentración, el bienestar y el rendimiento diario. Guarda estas 5 ideas para decorar la oficina y potenciar tu productividad.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Decorar la oficina de forma estratégica puede aumentar la productividad. Esto se debe al mejoramiento de la iluminación, el orden, la ergonomía y el bienestar visual. De esta manera, se puede crear un entorno que favorece la concentración y reduce el estrés.

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El espacio de trabajo influye directamente en cómo te desempeñas. No se trata solo de estética: una oficina bien diseñada puede ayudarte a enfocarte mejor, optimizar tiempos y trabajar con mayor comodidad. Por eso, cada vez más expertos en diseño de interiores y bienestar laboral recomiendan adaptar los ambientes a las necesidades reales de quienes los usan.

Diseño en interiores: ¿Qué elementos no pueden faltar en una oficina productiva?

Estas son las claves esenciales para lograr un espacio funcional y eficiente:

  • Iluminación adecuada: prioriza la luz natural y complétala con luz cálida o neutra para evitar la fatiga visual.
  • Mobiliario ergonómico: sillas y escritorios que se adapten al cuerpo previenen molestias y mejoran el rendimiento.
  • Orden y almacenamiento inteligente: cajones, estantes o organizadores ayudan a reducir distracciones.
  • Colores que estimulan la concentración: tonos neutros, verdes o azules suaves generan calma y foco.
  • Toques naturales: plantas o materiales como madera aportan bienestar y reducen el estrés.

La consultora en espacios de trabajo Sally Augustin señala que el diseño del entorno impacta directamente en la productividad y la claridad mental. Asimismo, estudios de la Harvard Business Review destacan que la luz natural y el orden influyen positivamente en el rendimiento laboral.

¿Cómo decorar tu oficina para trabajar mejor cada día?

Además de los elementos básicos, estos consejos potencian el espacio:

  • Personaliza sin sobrecargar: agrega detalles que te inspiren, pero evita el exceso de objetos.
  • Define zonas de trabajo: separa áreas para tareas específicas si el espacio lo permite.
  • Cuida la acústica: alfombras, cortinas o paneles ayudan a reducir ruidos.
  • Mantén una buena ventilación: el aire fresco mejora la concentración.
  • Optimiza la disposición del escritorio: ubícalo cerca de la luz natural y evita reflejos en la pantalla.

Según los expertos del portal especializado Architectural Digest, la tendencia actual apunta a oficinas más humanas, donde el diseño combina funcionalidad y bienestar. No hace falta una gran inversión: con decisiones inteligentes, es posible transformar tu oficina en un espacio que impulse tu productividad día a día.

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