inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

43 diseños de uñas buchonas que puedes usar para el diario o para una fiesta

Para llamar la atención y robarse las miradas de todos, elige una de estas ideas únicas que te volarán la cabeza

ideas de uñas buchonas
Las uñas buchonas son ideales para fiestas. |(ESPECIAL/Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Las uñas buchonas son diferentes a cualquier diseño de moda, porque resaltan al máximo las manos con una manicura larga, llamativa y lujosa. Para hacerlas es necesario usar acrílico, además de formas y adornos con cristales o efectos 3D. Mira estos 43 diseños que valen la pena para sorprender a todos con un cambio radical de look.

A diferencia de las uñas cortas en tonos como el vino y el dorado, la manicura buchona busca marcar tendencia y trazar una línea entre la elegancia y la excentricidad. Descubre cómo puedes llevarlas.

Los mejores diseños de uñas buchonas que puedes usar todos los días

uñas buchonas ideas
Uñas buchonas en negro con acento blanco y perlas.|(ESPECIAL/´Pinterest)
uñas buchonas ideas rosas
Las uñas rosas tipo buchonas se pueden decorar como helados.|(ESPECIAL/´Pinterest)
uñas buchonas ideas amarillas
Un tono fosforescente en uñas llama mucho la atención. |(ESPECIAL/´Pinterest)
uñas buchonas ideas fecha
Uñas buchonas con fechas importantes.|(ESPECIAL/´Pinterest)
uñas buchonas ideas diseños
Elige uñas buchonas color mate con diseño. |(ESPECIAL/´Pinterest)
uñas buchonas ideas letras
Uñas buchonas con letras góticas.|(ESPECIAL/´Pinterest)
uñas buchonas ideas xoxo corazones
Uñas buchonas rosas Xoxo con corazones.|(ESPECIAL/´Pinterest)
uñas buchonas ideas elegantes
Estas son uñas buchonas con diseños elegantes.|(ESPECIAL/´Pinterest)
uñas buchonas rosas diseños complejos
Uñas buchonas rosas diseños complejos.|(ESPECIAL/Pinterest)
uñas buchonas rojas largas cuadradas
Uñas buchonas rojas largas cuadradas.|(ESPECIAL/Pinterest)
uñas buchonas moradas piedras
Uñas buchonas moradas piedras|Pinterest
uñas buchonas doradas elegantes
Uñas buchonas doradas elegantes.|(Pinterest)
uñas buchonas doradas elegantes costosas
Uñas buchonas doradas, elegantes, costosas.|(Pinterest)
uñas buchonas rosas sencillas
Uñas buchonas rosas sencillas.|(PINTEREST)
uñas buchonas piedras preciosas
Uñas buchonas negras tipo piedras preciosas.|Pinterest
uñas buchonas soft degradado con piedrería
Uñas buchonas estilo pastel con degradado y piedras.|Pinterest
uñas buchonas tipo cuento de hadas
Las uñas buchonas estilo cuento de hadas y elfos.|Pinterest
uñas buchonas rosas transparentes
Uñas buchonas rosas transparentes.|(Pinterest)
diseños de uñas buchonas
Diseños de uñas buchonas en varios colores.|Pinterest
uñas buchonas rojas con blanco para fiesta
Uñas buchonas rojas con blanco para fiesta.|Pinterest
uñas buchonas turquesa
Uñas buchonas turquesas estilo neón.|Pinterest
uñas buchonas estilo fresa elegante
Uñas rosas tipo fresas con dorado.|Pinterest
diseños de uñas buchonas colores
Uñas de colores buchonas largas.|Pinterest

Tags relacionados
Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO