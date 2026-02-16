43 diseños de uñas buchonas que puedes usar para el diario o para una fiesta
Para llamar la atención y robarse las miradas de todos, elige una de estas ideas únicas que te volarán la cabeza
Las uñas buchonas son diferentes a cualquier diseño de moda, porque resaltan al máximo las manos con una manicura larga, llamativa y lujosa. Para hacerlas es necesario usar acrílico, además de formas y adornos con cristales o efectos 3D. Mira estos 43 diseños que valen la pena para sorprender a todos con un cambio radical de look.
A diferencia de las uñas cortas en tonos como el vino y el dorado, la manicura buchona busca marcar tendencia y trazar una línea entre la elegancia y la excentricidad. Descubre cómo puedes llevarlas.