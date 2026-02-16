43 diseños de uñas buchonas que puedes usar para el diario o para una fiesta

Las uñas buchonas son diferentes a cualquier diseño de moda, porque resaltan al máximo las manos con una manicura larga, llamativa y lujosa. Para hacerlas es necesario usar acrílico, además de formas y adornos con cristales o efectos 3D. Mira estos 43 diseños que valen la pena para sorprender a todos con un cambio radical de look.

A diferencia de las uñas cortas en tonos como el vino y el dorado , la manicura buchona busca marcar tendencia y trazar una línea entre la elegancia y la excentricidad. Descubre cómo puedes llevarlas.

Los mejores diseños de uñas buchonas que puedes usar todos los días

Uñas buchonas en negro con acento blanco y perlas.|(ESPECIAL/´Pinterest)

Las uñas rosas tipo buchonas se pueden decorar como helados.|(ESPECIAL/´Pinterest)

Un tono fosforescente en uñas llama mucho la atención. |(ESPECIAL/´Pinterest)

Uñas buchonas con fechas importantes.|(ESPECIAL/´Pinterest)

Elige uñas buchonas color mate con diseño. |(ESPECIAL/´Pinterest)

Uñas buchonas con letras góticas.|(ESPECIAL/´Pinterest)

Uñas buchonas rosas Xoxo con corazones.|(ESPECIAL/´Pinterest)

Estas son uñas buchonas con diseños elegantes.|(ESPECIAL/´Pinterest)

Uñas buchonas rosas diseños complejos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas buchonas rojas largas cuadradas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas buchonas moradas piedras|Pinterest

Uñas buchonas doradas elegantes.|(Pinterest)

Uñas buchonas doradas, elegantes, costosas.|(Pinterest)

Uñas buchonas rosas sencillas.|(PINTEREST)

Uñas buchonas negras tipo piedras preciosas.|Pinterest

Uñas buchonas estilo pastel con degradado y piedras.|Pinterest

Las uñas buchonas estilo cuento de hadas y elfos.|Pinterest

Uñas buchonas rosas transparentes.|(Pinterest)

Diseños de uñas buchonas en varios colores.|Pinterest

Uñas buchonas rojas con blanco para fiesta.|Pinterest

Uñas buchonas turquesas estilo neón.|Pinterest

Uñas rosas tipo fresas con dorado.|Pinterest