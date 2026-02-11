43 diseños de uñas que puedes usar en la primavera 2026: están bonitos y quedan en almendrada o cuadrada

El invierno termina pronto, por eso debes pensar en qué diseños de uñas ponerte en cuanto comience la primavera 2026, con estilos de moda y detalles que evoquen a una temporada llena de cambios y crecimiento . En esta selección de 43 ideas te mostramos cómo puedes combinarlas para lucir unas manos preciosas.

Esta temporada la tendencia se inclina hacia la sencillez , con barnices transparentes y una manicura limpia, según destaca la revista de moda Vogue. Combínalos con tonos suabes, texturas ligeras y elementos naturales como flores, jelly o sheer para capturar el espíritu fresco y luminoso de la temporada.

Qué diseño de uñas usar en primavera 2026