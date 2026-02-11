inklusion logo Sitio accesible
43 diseños de uñas que puedes usar en la primavera 2026: están bonitos y quedan en almendrada o cuadrada

Si quieres adelantarte a la nueva temporada, elige estas propuestas de manicura sencillas que evocan a los cambios y el crecimiento

uñas de moda primavera 2026
Los diseños de uñas que están de moda en primavera de 2026.| (ESPECIAL/CANVA)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

El invierno termina pronto, por eso debes pensar en qué diseños de uñas ponerte en cuanto comience la primavera 2026, con estilos de moda y detalles que evoquen a una temporada llena de cambios y crecimiento . En esta selección de 43 ideas te mostramos cómo puedes combinarlas para lucir unas manos preciosas.

Esta temporada la tendencia se inclina hacia la sencillez , con barnices transparentes y una manicura limpia, según destaca la revista de moda Vogue. Combínalos con tonos suabes, texturas ligeras y elementos naturales como flores, jelly o sheer para capturar el espíritu fresco y luminoso de la temporada.

Qué diseño de uñas usar en primavera 2026

  1. Micro-French moderna – Línea fina de color en la punta.
  2. Uñas corta espejadas – Acabado espejo o chrome.
  3. Whisper nails suaves – Tonos sheer y difuminados.
  4. Barcode nails futuristas – Líneas cat-eye tipo código.
  5. Prep-school plaid – Cuadros estilo preppy.
  6. Velvet chrome nails – Brillo suave efecto terciopelo.
  7. Magnetic 3D – Efecto magnético con relieve.
  8. Tweed chic – Textura inspirada en tela tweed.
  9. Ultra-sheer washes – Capas de color translúcido.
  10. Lace & silk nails – Detalles tipo encaje o seda.
  11. Sculpted almond shape – Uñas almendradas esculpidas.
  12. Cloud dancer nails – Blanco cremoso sereno.
  13. Sage green nails – Verde salvia suave.
  14. Cornflower blue ombré – Azul aciano en degradé.
  15. Mossy green manicure – Verde musgo earthy.
  16. Yellow butter minimal – Amarillo mantequilla delicado.
  17. Polka dot sheer – Lunares sobre base transparente.
  18. Floral 3D accents – Flores en relieve.
  19. Minimal gold lines – Líneas doradas finas.
  20. Jelly finish nails – Efecto gelatina brillante
  21. Nuance marble art – Diseño tipo mármol orgánico.
  22. Kawaii pastel details – Detalles kawaii en tonos suaves.
  23. Sheer peach wash – Durazno suave translúcido.
  24. Barely-there nude – Nude que parece natural
  25. Glossy nude latex – Efecto látex nude y brillante.
  26. Classic French ultra-fine – Francesa casi invisible.
  27. Soft chrome glaze – Cromo suave sobre pastel.
  28. Negative space pastel – Espacios sin color con suaves tonos.
  29. Delicate florals – Flores delicadas pintadas.
  30. Pearl shine tips – Puntas con brillo perlado.
  31. Tiny metallic dots – Puntos metálicos minimalistas.
  32. Color block pastels – Bloques de color pastel.
  33. Soft ombré tips – Degradé suave desde la cutícula.
  34. Berry sheer wash – Transparente con tono berry.
  35. Glossy milky pink – Rosa lechoso brillante.
  36. Chrome flakes accents – Fragmentos cromados.
  37. Color gradient stripes – Rayas en degradé de color.
  38. Minimal script nails – Letras finas delicadas.
  39. Pastel hearts – Corazones en tonos pastel.
  40. Soft geometric lines – Líneas geométricas suaves.
  41. Sheer white tips – Puntas blancas translúcidas.
  42. Nature-inspired florals – Florales inspirados en primavera.
  43. Glossy nude with shimmer – Nude con brillo sutil.
