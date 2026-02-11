43 diseños de uñas que puedes usar en la primavera 2026: están bonitos y quedan en almendrada o cuadrada
Si quieres adelantarte a la nueva temporada, elige estas propuestas de manicura sencillas que evocan a los cambios y el crecimiento
El invierno termina pronto, por eso debes pensar en qué diseños de uñas ponerte en cuanto comience la primavera 2026, con estilos de moda y detalles que evoquen a una temporada llena de cambios y crecimiento . En esta selección de 43 ideas te mostramos cómo puedes combinarlas para lucir unas manos preciosas.
Esta temporada la tendencia se inclina hacia la sencillez , con barnices transparentes y una manicura limpia, según destaca la revista de moda Vogue. Combínalos con tonos suabes, texturas ligeras y elementos naturales como flores, jelly o sheer para capturar el espíritu fresco y luminoso de la temporada.
Qué diseño de uñas usar en primavera 2026
- Micro-French moderna – Línea fina de color en la punta.
- Uñas corta espejadas – Acabado espejo o chrome.
- Whisper nails suaves – Tonos sheer y difuminados.
- Barcode nails futuristas – Líneas cat-eye tipo código.
- Prep-school plaid – Cuadros estilo preppy.
- Velvet chrome nails – Brillo suave efecto terciopelo.
- Magnetic 3D – Efecto magnético con relieve.
- Tweed chic – Textura inspirada en tela tweed.
- Ultra-sheer washes – Capas de color translúcido.
- Lace & silk nails – Detalles tipo encaje o seda.
- Sculpted almond shape – Uñas almendradas esculpidas.
- Cloud dancer nails – Blanco cremoso sereno.
- Sage green nails – Verde salvia suave.
- Cornflower blue ombré – Azul aciano en degradé.
- Mossy green manicure – Verde musgo earthy.
- Yellow butter minimal – Amarillo mantequilla delicado.
- Polka dot sheer – Lunares sobre base transparente.
- Floral 3D accents – Flores en relieve.
- Minimal gold lines – Líneas doradas finas.
- Jelly finish nails – Efecto gelatina brillante
- Nuance marble art – Diseño tipo mármol orgánico.
- Kawaii pastel details – Detalles kawaii en tonos suaves.
- Sheer peach wash – Durazno suave translúcido.
- Barely-there nude – Nude que parece natural
- Glossy nude latex – Efecto látex nude y brillante.
- Classic French ultra-fine – Francesa casi invisible.
- Soft chrome glaze – Cromo suave sobre pastel.
- Negative space pastel – Espacios sin color con suaves tonos.
- Delicate florals – Flores delicadas pintadas.
- Pearl shine tips – Puntas con brillo perlado.
- Tiny metallic dots – Puntos metálicos minimalistas.
- Color block pastels – Bloques de color pastel.
- Soft ombré tips – Degradé suave desde la cutícula.
- Berry sheer wash – Transparente con tono berry.
- Glossy milky pink – Rosa lechoso brillante.
- Chrome flakes accents – Fragmentos cromados.
- Color gradient stripes – Rayas en degradé de color.
- Minimal script nails – Letras finas delicadas.
- Pastel hearts – Corazones en tonos pastel.
- Soft geometric lines – Líneas geométricas suaves.
- Sheer white tips – Puntas blancas translúcidas.
- Nature-inspired florals – Florales inspirados en primavera.
- Glossy nude with shimmer – Nude con brillo sutil.