En los últimos años, los electrodomésticos de cocina compacta mostraron un crecimiento importante debido al aumento de departamentos pequeños y espacios multifuncionales. Por ello, traemos para ti estas 4 alternativas al horno de microondas que están conquistando las cocinas modernas. Estas son las 4 opciones para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

La ventaja de estas 4 alternativas es que son compactas, calientan alimentos más rápido y consumen menos energía. Además del ahorro de espacio, consumidores buscan tecnologías con calentamiento uniforme y funciones adicionales. Estas son las 4 opciones que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas.

4 alternativas al horno de microondas que están conquistando las cocinas modernas|IA

4 alternativas al horno de microondas

1. Freidora de aire:Las freidoras de aire dejaron de funcionar solo como equipos para cocinar alimentos crujientes. Modelos recientes integran funciones de horneado, tostado, recalentado y deshidratación. Lo mejor de todo son los tiempos rápidos de cocción y la menor humedad residual en los alimentos.

2. Hornos eléctricos compactos: Los hornos de convección pequeños ganaron terreno dentro de cocinas urbanas por su capacidad para cocinar mediante circulación de aire caliente. Fabricantes como Breville y KitchenAid desarrollaron modelos compactos con funciones inteligentes, sensores automáticos y programas para recalentar alimentos sin que se resequen.

3. Vaporeras eléctricas: Las vaporeras eléctricas aumentaron en el mercado, sobre todo porque son la primera opción de las personas que comen saludable, debido a métodos de cocción suaves y menor pérdida de nutrientes. Otro punto a favor es que los sistemas de vapor recalientan arroz, vegetales y proteínas sin endurecer los alimentos, un problema frecuente en métodos de calor en seco.

4. Parrillas eléctricas: Las parrillas compactas para interiores también reemplazan equipos tradicionales en cocinas modernas. Lo anterior, ya que varios modelos actuales incluyen placas removibles antiadherentes y control independiente de temperatura para cocinar carnes, verduras o sándwiches rápidamente. Es una buena opción para las cocinas de los departamentos pequeños, ya que representa un menor riesgo que las alternativas con la llama abierta.