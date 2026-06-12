8 cortes de pelo ideales para mujeres con rostro redondo que quieren verse más jóvenes
Algo que toda mujer debe saber es que la forma del cabello puede cambiar por completo la percepción del rostro
Ciertos estilos ayudan a alargar visualmente las facciones redondas y suavizan el volumen en mejillas. Uno de ellos son los cortes con capas largas que generan líneas verticales alrededor de la cara, un efecto que crea apariencia más estilizada, ligera y que hace ver más jóvenes a las mujeres, como lo son estos 8 cortes de pelo para rostro redondo. Cómo delinear los ojos con lápiz café para una mirada más grande y natural: paso a paso.
De acuerdo con L’Oréal Paris, las capas desiguales aportan textura y movimiento, factores que ayudan a evitar un efecto visual demasiado compacto alrededor de la cara. Así puedes usar el jabón o gel transparente para fijar tus cejas todo el día sin que queden tiesas.
8 cortes de pelo ideales para mujeres con rostro redondo
1. Long bob: Este estilo ayuda a crear equilibrio visual y aporta una apariencia más fresca gracias a líneas rectas y ligeras.
2. Shag suave con capas medias: Este estilo añade volumen en la parte superior de la cabeza y reduce anchura visual en mejillas.
3. Curtain fringe: Le queda bien a las caras redondas porque rompe simetría y crea efecto visual más alargado.
4. Bob midi: Puntas suaves también aparece entre las opciones más recomendadas por estilistas profesionales. Este corte evita volumen excesivo en laterales y favorece una estructura más equilibrada alrededor del mentón.
5. Pixie largo con fleco lateral: Este diseño añade altura en coronilla y desvía la atención de la parte más ancha del rostro.
6. Butterfly cut: Este estilo crea dimensión sin eliminar demasiada longitud y ayuda a suavizar facciones redondas.
7. Clavicut: Este corte funciona bien sobre distintos tipos de cabello y favorece una apariencia más moderna y ligera.
8. Wolf cut suave: Este corte ganó terreno entre personas que buscan textura y volumen controlado. Las capas superiores elevadas ayudan a crear longitud visual en el rostro y reducen la sensación de anchura lateral.