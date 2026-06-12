Ciertos estilos ayudan a alargar visualmente las facciones redondas y suavizan el volumen en mejillas. Uno de ellos son los cortes con capas largas que generan líneas verticales alrededor de la cara, un efecto que crea apariencia más estilizada, ligera y que hace ver más jóvenes a las mujeres, como lo son estos 8 cortes de pelo para rostro redondo. Cómo delinear los ojos con lápiz café para una mirada más grande y natural: paso a paso.

De acuerdo con L’Oréal Paris, las capas desiguales aportan textura y movimiento, factores que ayudan a evitar un efecto visual demasiado compacto alrededor de la cara. Así puedes usar el jabón o gel transparente para fijar tus cejas todo el día sin que queden tiesas.

8 cortes de pelo ideales para mujeres con rostro redondo que quieren verse más jóvenes|IA

8 cortes de pelo ideales para mujeres con rostro redondo

1. Long bob: Este estilo ayuda a crear equilibrio visual y aporta una apariencia más fresca gracias a líneas rectas y ligeras.

2. Shag suave con capas medias: Este estilo añade volumen en la parte superior de la cabeza y reduce anchura visual en mejillas.

3. Curtain fringe: Le queda bien a las caras redondas porque rompe simetría y crea efecto visual más alargado.

4. Bob midi: Puntas suaves también aparece entre las opciones más recomendadas por estilistas profesionales. Este corte evita volumen excesivo en laterales y favorece una estructura más equilibrada alrededor del mentón.

5. Pixie largo con fleco lateral: Este diseño añade altura en coronilla y desvía la atención de la parte más ancha del rostro.

6. Butterfly cut: Este estilo crea dimensión sin eliminar demasiada longitud y ayuda a suavizar facciones redondas.

7. Clavicut: Este corte funciona bien sobre distintos tipos de cabello y favorece una apariencia más moderna y ligera.

8. Wolf cut suave: Este corte ganó terreno entre personas que buscan textura y volumen controlado. Las capas superiores elevadas ayudan a crear longitud visual en el rostro y reducen la sensación de anchura lateral.