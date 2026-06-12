Crochet para niños: cómo hacer gorritos de Shrek con las características orejas del ogro

Los personajes animados son una gran inspiración para darle vida a preciosos diseños hechos a mano que sirven muy bien para completar los looks de una forma original. Es el caso de los gorritos de crochet con temática de Shrek que quedan súper divertidos, sobre todo cuando incluyen hasta las orejas de este famoso ogro de Hollywood que le fascina a los niños.

¿Qué materiales se necesitan para bordar un gorro de crochet de Shrek?

Lo mejor de todo es que estas manualidades son sumamente fáciles de hacer y solo se necesita un color de estambre, por lo que se trata de proyectos DIY que no toman tanto tiempo ni inversión. Lo único que vas a ocupar para hacer un gorro de Shrek con orejas es un hilo color verde de grosor medio para que las puntadas queden bien fijas; también se requiere de un ganchillo y una aguja lanera, según explica el sitio especializado Ahuyama.

¿Cómo hacer un gorrito de crochet Shrek con todo y orejas? Paso a paso para un diseño divertido para niños

Al igual que como ocurre con todos los modelos de gorros que van bordados, el paso principal y el más importante es partir de un "anillo mágico", que se convierte en el punto de partida para toda la estructura. De acuerdo con el manual de Elsye Crochet, se trata de una técnica que sirve para formas redondeadas y se comienza simplemente enrollando el estambre con dos dedos y el ganchillo, para después continuar con las puntadas.

Con la técnica del crochet se pueden hacer lindos gorritos de crochet con las orejas de Shrek|Pinterest

Una vez que se consiguió el diámetro deseado según la talla y edad que se necesitan para el gorro, hay que seguir con todo el bordado, procurando que quede firme para que no se vaya deshaciendo conforme avance la costura. El aumento de tamaño irá dándose solo con cada vuelta.

Para las orejas de Shrek en gorritos de crochet

Las orejas de Shrek en estos gorros de crochet para niños se tienen que tejer por separado. No hay complejidad porque solo deben hacerse dos cilindros con ligero volumen, pero dejando un lado con un hueco, como una especie de "trompeta", que es justo como las tiene este personaje que se creó en 2001.

Shrek es una excelente opción para hacer manualidades de crochet|Pinterest

El último paso para estas manualidades caseras inspiradas en personajes infantiles, solamente es unir al gorro con una puntada invisible. Y si quieres que las orejas de Shrek tejidas se mantengan firmes para que se vean realistas, puedes añadir un poco de relleno sintético, sino tienes a la mano, basta con que el tejido esté bien hecho.