Los pantalones olvidados en el guardarropa, viejos o rotos, pueden tener una segunda vida y convertirse en un accesorio útil que puedes usar a diario. La mezclilla figura entre los textiles más resistentes utilizados. Es por su durabilidad que muchas prendas se mantienen en buenas condiciones, ideales para elaborar 5 bolsas artesanales que puedes hacer sin máquina de coser, al igual que estas 4 pulseras artesanales de tela.

Para elaborar estas bolsas artesanales de mezclilla basta con tener materiales sencillos como lo son tijeras, pegamento para tela, remaches adhesivos y cordones resistentes para realizar este accesorio funcional sin máquina de coser, al igual que estos 5 collares artesanales que puedes hacer a mano sin gastar mucho dinero.

Las 6 bolsas artesanales de mezclilla

1. Tipo tote: Está elaborada de la zona de las piernas de un pantalón de mezclilla. El proceso requiere cortar ambas piezas, unir la base mediante pegamento especial para tela y colocar asas elaboradas con cinturones viejos o tiras del mismo pantalón.

2. Cruzada: Está confeccionada con el bolsillo trasero del pantalón. Basta con recortar el bolsillo junto con una parte del tejido que lo rodea, para después fijar una solapa mediante pegamento para tela y finalmente añadir una correa hecha con cuerda de algodón o una tira de mezclilla.

5 bolsas artesanales de mezclilla que puedes hacer en casa sin máquina de coser|IA

3. Tipo cubeta: Se utiliza la zona de las piernas del pantalón como cuerpo principal, mientras que la base puede reforzarse con cartón reciclado cubierto por tela de mezclilla.

4. Tipo sobre: Es ideal para guardar documentos, tabletas o cuadernos. Se utiliza la parte superior del pantalón, donde está el cierre y botón, lo que evita fabricar un sistema adicional de apertura. Solo hace falta cerrar la parte inferior con adhesivo textil y reforzar los laterales con cinta para tela.

5. Tipo japonesa: Se caracteriza por tener dos asas de diferente longitud: la más larga pasa por la más corta para cerrar la bolsa sin necesidad de cierres, botones o cremalleras.