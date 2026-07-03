4 pulseras artesanales de tela que puedes hacer en casa sin máquina de coser
Si eres fan de los accesorios originales, entonces los diseños de pulseras de tela se volverán tus favoritos y podrás personalizarlos a tu gusto.
En el mundo de las manualidades no todo es el crochet, ya que existen otras técnicas para darle vida a hermosos accesorios. Es el caso de las pulseras artesanales para las que solamente se necesitan retazos de tela y creatividad, con la certeza de que los resultados serán completamente originales y nadie más usará lo mismo que tú.
Pulseras hechas a mano: los 4 diseños de tela más lindos para combinar con tu ropa
Brazalete de tiras de colores trenzadas. Si ya has hecho piezas con materiales para reciclar como retazos de ropa que ya no usas, entonces las pulseras artesanales de trenzas con muchísimos colores se volverán tu nueva obsesión. Solo vas a ocupar tres tiras de tela en distintas tonalidades y preferentemente del mismo material. Y tal cual como si estuvieras trenzándote el pelo, vas a ir uniendo las hebras y luego con un nudo unes ambos lados.
Pulseras artesanales con retazos de mezclilla. Los jeans que ya no te quedan o simplemente dejaron de gustarte, pero te niegas a tirar, pueden convertirse en el material perfecto para hacer llamativos accesorios de mezclilla. El procedimiento es muy sencillo, porque solo tienes que cortar una tira del tamaño de tu muñeca y con el grosor que más te guste. Luego hay que coser los lados con puntadas ligeras y decorar con botones, pintura o estoperoles.
Paliacates viejos transformados en pulseras hechas en casa. Aunque no lo creas, las piezas como paliacates, mascadas y pañuelos viejos se pueden reutilizar para crear pulseras muy originales que combinan con cualquier atuendo. Para estos diseños necesitas un paliacate fruncido con tus manos y algunos charms de tus figuras favoritas, los cuales deberás poner en la tela con argollas.
Brazaletes aesthetic hechos de tela tipo terciopelo. La ropa de terciopelo va desgastándose con el paso del tiempo y esto llega a provocar que ya no se vea apta para lucirse. No obstante, esto no significa que deba tirarse, ya que es perfectamente posible rescatar pedazos de tela para hacer pulseras artesanales pero con un toque aesthetic que está muy en tendencia este 2026. A diferencia de otros modelos que requieren mayor elaboración, esta idea solo requiere de cortar el textil al tamaño de la muñeca, decorar con cuentas metálicas y ajustar con un nudo.