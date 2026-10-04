5 capacidades de tu bebé que se estimulan cuando bailas con él
Aunque no sepan lo que están haciendo, tiene efectos positivos en ellos. El bebé siente la música de forma distinta que tú, por lo que aquí conocerás más.
Para aquellos padres que tienen un bebé pequeño, seguramente busquen la forma de mantenerlos entretenidos, y es que si bien todavía no puedan comprender el juego, hay algunas actividades que se pueden hacer con ellos, como el hecho de alzarlos y cantarles una canción o incluso bailar. Esto trae una gran cantidad de ventajas no sólo para fortalecer el vínculo, sino porque los expertos compartieron cuáles son esas cinco habilidades que se estimulan de tu bebé cuando bailas con él.
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Hay muchas veces que ocurre que los padres cuando tienen a su hijo que es bebé, lo alzan y comienzan a moverse de un lado para otro como si estuvieran bailando, por más que no sepa lo que estamos haciendo y ni siquiera sepa caminar todavía. Esto puede generar algunos estímulos en ellos y puede traer sus beneficios en un futuro, pero puede estar disfrutando de ese momento junto con su madre o padre.
Por qué es importante bailar con tu bebé
De acuerdo a lo que explicaron los expertos, bailar junto al bebé puede convertirse en uno de esos pequeños juegos cotidianos que ofrecen al niño oportunidades para experimentar y desarrollar diferentes capacidades. Y en cuanto a los beneficios, permitirá fortalecer el vínculo afectivo, estimula el desarrollo físico y neurológico, entre otros. Además, hay cinco capacidades que podrá desarrollar cuando bailas con él.
5 capacidades que tu bebé puede desarrollar cuando bailas con él
- Reconocer patrones y anticipar lo que viene: les encanta que las cosas se repitan, una canción tiene ritmo, melodía y cuando escuchas varias veces la misma mientras bailas con él, podrá a empezar a reconocer esos patrones. Su cerebro está aprendiendo a encontrar regularidades.
- Coordinación y conciencia corporal: aunque no gatee o no pueda caminar, el bebé ya está comenzando a explorar su cuerpo y es que mientras bailas o cambias de dirección, recibe información sobre cómo se mueve.
- Atención y percepción auditiva: mientras bailas, el bebé puede escuchar los cambios de ritmo y esa combinación de escuchar, mirar y sentir hará que el juego se vea mejor.
- Vínculo y regulación emocional: cuando lo tienes cerca, puede mirarte, escuchar tu voz, sentir tu cuerpo y notar tus movimientos. Ese intercambio convierte la música y el baile en experiencias compartidas.
- Lenguaje y comunicación: cuando cantas mientras bailas, el bebé escuchará como cambias la voz, dónde haces una pausa, qué sonidos repites.