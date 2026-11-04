5 tonos de colores de uñas que serán tendencia en Navidad 2026 para lucir en estilos cortos
Estos son algunos de los diseños de uñas cortas con colores que marcarán tendencia la época navideña de 2026:
Estamos entrando a una de las temporadas más esperadas del año y es que la Navidad se ha vuelto esa época marcada por fiestas, reuniones y eventos, donde es habitual que las mujeres luzcan sus modelos de uñas dependiendo de la ocasión, por lo que nosotros te contaremos cuáles son las que están en tendencia este 2026.
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Para este año hay algunos colores que están haciendo la diferencia como el azul profundo por lo que te invitamos a que los pruebes dependiendo de tus tipos de eventos, siendo que estos van a la perfección con diseños de uñas cortas, apostando más por la funcionalidad y lo práctico que este tipo puede ser.
Tonos de colores para uñas en tendencia para navidad de 2026
No es un secreto que para esta temporada las tendencias se inclinan hacia tonos sutiles así como acabados magnéticos así tomo profundos y sofisticados que contrasten con lo colorida de la festividad como lo son:
- Azul Navy: El color que está siendo una revelación para esta temporada es el azul profundo, mismo que aporta ese tono frío y moderno que va a la perfección con las festividades pues contrasta con la paleta de colores típica, además de que aporta frescura y no pierde seriedad para los eventos importantes.
- Cereza oscura: El rojo es uno de los colores insignia de esta temporada, por lo que versionarle para los eventos te caerá a la perfección, mostrando una propuesta además de los brillantes tradicionales, donde las opciones mate y decorados sutiles podrían ser una gran alternativa.
- Marrón chocolate: Otro de los grandes favoritos del año y que apunta a dominar la temporada es este tipo de colores café, aportando un aire minimalista y cálido sustituyendo al negro y demás tonos oscuros, el cuál combina a la perfección con un a gran cantidad de texturas, siendo una gran opción para tu outfit.
- Blanco perlado: Porque la estética limpia siempre destacarán, los diseños neutros naturalmente roban miradas, sobre todo en una época donde la paleta de colores se mira reducida, por lo que acercarte a diseños cromo o plateado podrá hacerte lucir tan sofisticada como a la moda.
- Verde bosque: Otro color que se asocia a este temporada es el verde, el cuál si luces en un acabado brilloso o metálico te hará destacar en cualquier lugar sin importar el tipo de evento, dejando ver tu gusto por la festividad pero manteniendo la seriedad de este tipo de tonos.