5 tonos de colores de uñas que serán tendencia en Navidad 2026 para lucir en estilos cortos

Estamos entrando a una de las temporadas más esperadas del año y es que la Navidad se ha vuelto esa época marcada por fiestas, reuniones y eventos, donde es habitual que las mujeres luzcan sus modelos de uñas dependiendo de la ocasión, por lo que nosotros te contaremos cuáles son las que están en tendencia este 2026.

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Para este año hay algunos colores que están haciendo la diferencia como el azul profundo por lo que te invitamos a que los pruebes dependiendo de tus tipos de eventos, siendo que estos van a la perfección con diseños de uñas cortas, apostando más por la funcionalidad y lo práctico que este tipo puede ser.

Tonos de colores para uñas en tendencia para navidad de 2026

No es un secreto que para esta temporada las tendencias se inclinan hacia tonos sutiles así como acabados magnéticos así tomo profundos y sofisticados que contrasten con lo colorida de la festividad como lo son:

