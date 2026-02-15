Peso Pluma y Kenia Os celebran San Valentín lleno de amor y lujos

A través de redes sociales el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, compartió un par de imágenes sobre cómo celebró el Día de San Valentín con Kenia Os, lo que provocó que fans se unieran con sus comentarios a los festejos y buenos deseos, sin embargo, hubo opiniones divididas por las extravagancias de los regalos, ya que unos indicaban que eran muy costosos.

En el carrusel de fotografías que compartió el interprete de "Ella baila sola" se logra ver que consintió a Kenia con un viaje, flores, globos, comida romántica con velas y otros regalos, pero lo que más destacó de la publicación fue el amor que se demuestran, así como la complicidad que mantienen, además, del texto que acompañó el post: "Te Amo" fue lo que escribió Peso Pluma en su perfil de Instagram. Durante esta celebración la pareja también aprovechó para celebrar su primer aniversario.

¿Cuánto tiempo de novios lleva Peso Pluma con Kenia Os?

Tras una ola de especulaciones de mantener un acercamiento y posible relación Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su noviazgo durante el Super Bowl 2025, donde se les vio juntos públicamente por primera vez.

Recientemente la cantante reveló que la conexión con el originario de Zapopan se dio cuando colaboraron para el tema "Tommy y Pamela’" y aunque en ese entonces él se encontraba en una relación siempre le coqueteaba y le hacia comentarios de que le gustaba, sin embargo, el acercamiento se dio después de que él le comentara unas historias en su perfil de Instagram, y concluyera su antigua relación, tras varias charlas fue cuando por fin se decidieron a dar el siguiente paso.

Asimismo, la también generadora de contenido expresó que pese a ser su pareja lo admira en todos los sentidos y se apoyan en sus carreras profesionales.

“Lo admiro como persona, como artista, pero estamos bien enfocados en cada una de nuestras carreras. No queremos trabajar más cuando estamos juntos, no tendríamos nada de tiempo para alimentar la relación”, declaró Kenia Os.