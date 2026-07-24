5 cortes de cabello que le sientan bien a las mujeres con cara ovalada

La forma del rostro es uno de los factores que pueden tomarse en cuenta al elegir un nuevo corte de cabello. En el caso de las mujeres con cara ovalada, existen diferentes estilos que ayudan a destacar las facciones gracias al equilibrio natural de este tipo de rostro.

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Desde cortes cortos hasta melenas con capas o flequillos, hay opciones que aportan movimiento, volumen y personalidad al look. Elegir el estilo adecuado permite resaltar los rasgos y encontrar una apariencia que se adapte a la textura del cabello y al gusto de cada persona.

¿Qué cortes les queda mejor a mujeres con cara ovalada?

Las mujeres con rostro ovalado tiene la ventaja de contar con facciones equilibradas, por lo que pueden elegir entre una amplia variedad de cortes de cabello. Sin embargo, algunos estilos ayudan a resaltar la armonía natural del rostro y aportan movimiento, volumen y personalidad a la imagen.

Corte bob

Este estilo, que llega generalmente a la altura de la mandíbula o los hombros, es una opción versátil que enmarca el rostro y destaca los pómulos. Puede llevarse liso, con ondas o con capas para darle más dinamismo.

Corte en capas

Las capas aportan textura y movimiento en el cabello, además de ayudar a crear volumen. Es ideal para quienes buscan una apariencia más ligera y con mayor dimensión.

Melena larga con capas frontales

Este corte permite conservar el largo mientras suaviza las facciones. Las capas alrededor del rostro ayudan a destacar la estructura natural de la cara ovalada.

Flequillo de cortina

Este tipo de flequillo se adapta muy bien a este rostro porque enmarca la mirada y aporta un toque moderno sin modificar el equilibrio de las facciones.

Pixie

Para quienes prefieren un cambio más atrevido, el corte pixie resalta los rasgos del rostro y aporta un estilo fresco, elegante y fácil de mantener.