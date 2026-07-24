Cómo curar una olla de barro para cocinar

Una olla de barro es un utensilios tradicionales que destacan por su capacidad para conservar el sabor y la textura de los alimentos durante la cocción. Sin embargo, antes de utilizarlas por primera vez es necesario realizar un proceso de preparación que permita mejorar su resistencia y funcionamiento.

Curar una olla de barro es un paso sencillo que ayuda a evitar grietas, filtraciones o cambios bruscos durante el uso. Con algunos ingredientes y cuidados básicos, es posible dejarla lista para preparar diferentes recetas y aprovechar sus beneficios en la cocina.

Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo 22 de julio

¿Cómo curar una olla de barro?

antes de utilizar una olla de barro es necesario realizar un proceso de curado para sellar sus poros naturales y prepararla para la cocción. Este paso ayuda a evitar que el recipiente absorba líquido, presente filtraciones o pueda agrietarse en los cambios de temperatura.

Uno de los métodos más tradicionales consiste en aplicar una capa fina de aceite vegetal o manteca sobre la superficie de la olla. Primero se debe lavar con agua tibia y una esponja suave para retirar restos de polvo, sin utilizar jabón para evitar que el barro absorba olores.

Después de dejarla secar por completo, se debe untar la grasa en el interior, exterior y tapa del recipiente. Posteriormente, la olla se calienta a fuego bajo o en horno para que el producto penetre en el material y forme una capa protectora.

Otra alternativa consiste en utilizar ajo, un método tradicional que aprovecha sus aceites naturales para ayudar a sellar el barro. Para ello, se frota el ingrediente por la superficie y luego se hierve agua con los restos en el interior de la olla.

Finalmente, es importante dejar que la olla se enfríe de manera natural antes de lavarla y utilizarla. Evitar los cambios bruscos de temperatura permitirá conservarla en buen estado durante más tiempo.