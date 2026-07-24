Un perro puede tener diferentes formas de comunicarse con sus dueños y expresar sus emociones. Una de las conductas más curiosas es cuando lame los pies de una persona, un hábito que puede tener distintos significados según el contexto y la frecuencia con la que ocurre.

Aunque para algunos puede parecer un gesto extraño, esta acción forma parte de la manera natural en la que un perro interactúa con su entorno. Desde una muestras de cariño hasta una respuesta a estímulos específicos, existen varias razones por las que puede presentar este comportamiento.

Noticias Ciudad Juárez del 24 de julio 2026

¿Por qué mi perro me lame los pies?

Un perro puede lamer los pies de su dueño por diferentes razones relacionadas con su forma de comunicarse, explorar el entorno y expresar emociones. Esta zona del cuerpo concentra olores y feromonas que resultan interesantes para los caninos, ya que les permite obtener información sobre las personas que forman parte de su entorno.

Uno de los motivos principales es la búsqueda de información. A través del lamido, el perro puede percibir sustancias presentes en la piel, como el sudor, y reconocer distintos estímulos relacionados con su dueño. Además, este comportamiento puede ser una muestra de afecto, ya que para muchos animales lamer es una forma de fortalecer el vínculo con quienes consideran parte de su grupo.

Otra razón es que algunos perros buscan llamar la atención mediante este gesto, especialmente si descubrieron que reciben una respuesta como caricias o palabras. También pueden sentirse atraídos por el sabor salado que queda en la piel después del sudor, sobre todo tras realizar actividad física.

En algunos casos, lamer también se relaciona con instintos naturales de aseo o sumisión, similares a los comportamientos que tienen entre ellos. Sin embargo, si esta conducta se vuelve excesiva o compulsiva, podría estar relacionada con estrés, ansiedad o aburrimiento. Ante cambios repentinos o comportamientos preocupantes, es recomendable consultar con un especialista.