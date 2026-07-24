Rey Grupero: cuál es el nivel de estudios del participante de Survivor México ‘La Reliquia en Llamas’

Rey Grupero es uno de los participantes que más ha dado de qué hablar desde su llegada a Survivor México 'La Reliquia en Llamas'. Su carácter, estrategia y trayectoria en el mundo del entretenimiento lo han convertido en una de las figuras más seguidas de la competencia. Su popularidad también ha despertado la curiosidad de los espectadores por conocer más sobre su vida personal, desde cómo inició su carrera hasta detalles de su formación académica. Si te has preguntado cuál es el nivel de estudios del influencer y conductor, aquí te contamos lo que se sabe sobre este aspecto de su vida.

¿Qué estudió Rey Grupero?

Luis Alberto Ordaz Balderas, nombre real Rey Grupero, cursó parte de la secundaria en un sistema escolar convencional. Sin embargo, tras un conflicto durante esa etapa, su padre decidió cambiarlo a un esquema de educación abierta. Fue así como concluyó tanto la secundaria como la preparatoria bajo esta modalidad, sin continuar posteriormente con estudios universitarios, según información de El Financiero.

¿Cómo se hizo famoso Rey Grupero?

Aunque no siguió una trayectoria universitaria, desde joven desarrolló habilidades relacionadas con el arte y la creatividad. Desde niño mostró interés por el dibujo y la plástica, aprendiendo de manera práctica sobre elementos como el color y la iluminación, conocimientos que posteriormente influyeron en su trabajo creativo, dijo en el podcast La Saga de Adela Micha en YouTube.

Su carrera profesional se ha enfocado principalmente en el mundo del entretenimiento, donde se ha desempeñado como creador de contenido, comediante, influencer y conductor de televisión. Su estilo irreverente y sus videos virales lo llevaron a ganar popularidad en redes sociales y, más tarde, a participar en distintos proyectos televisivos.

Actualmente el Rey Grupero forma parte de Survivor México 'La Reliquia en Llamas'

Actualmente, Rey Grupero enfrenta uno de los mayores retos de su carrera al formar parte de Survivor México 'La Reliquia en Llamas'. En el reality pone a prueba su resistencia física, estrategia y capacidad para convivir con otros participantes, con el objetivo de mantenerse en la competencia y llegar a la gran final.

Su participación también le ha permitido mostrar una faceta diferente a la que el público conocía en redes sociales y la televisión. Más allá de las bromas y el humor que lo llevaron a la fama, en el programa ha tenido que adaptarse a condiciones extremas, trabajar en equipo y tomar decisiones que pueden definir su permanencia dentro de la competencia.