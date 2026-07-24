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Survivor México La Reliquia en Llamas: ¿Qué tribu gana el Tótem de Inmunidad Grupal hoy 24 de julio del 2026?

Survivor México
Descubre cuál es la tribu que se quedará con el tótem de inmunidad en Survivor México La Reliquia en Llamas 2026|ESPECIAL

Escrito por: Andrea Ávila | DR

La semana de estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas ha estado repleta de momentos emocionantes y pruebas extremas. Y luego del inesperado regreso de Azalia tras ser exiliada y el preocupante desmayo de Sebastián, los Sobrevivientes tendrán que luchar por el Tótem de Inmunidad Grupal HOY viernes 24 de julio, una recompensa que las dos tribus quieren conseguir a como dé lugar.

Esto porque no se trata de una simple recompensa, sino que es el arma secreta para que los equipos se mantengan unidos y no se vayan debilitando por alguna eliminación. Así que tanto "Halcones" como "Jaguares" lo darán todo para quedarse con esta herramienta de protección para la contienda, ya que a estas alturas de la competencia todavía es importante que no tengan desventajas por cantidades.

Quiénes son TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

A qué hora pasan Survivor México La Reliquia en Llamas y cómo verlo GRATIS

Todos los epidosios de Survivor México La Reliquia en Llamas se transmiten de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas a través de la señal de Azteca UNO, inmediatamente después de Acércate a Rocío en su nuevo horario. Los domingos la cita es a las 20:00 horas, justo antes de las galas de eliminación de MasterChef 24/7.

Para estar al tanto de todo lo que pasa en el programa, puedes sintonizar la señal de Azteca UNO o mediante el acceso de Disney+. También es posible ver Survivor México en línea y completamente GRATIS; solo tienes que entrar al sitio web de Azteca UNO, a la app de TV Azteca EN VIVO o en survivormexico.tv.

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