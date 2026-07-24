Survivor México La Reliquia en Llamas: ¿Qué tribu gana el Tótem de Inmunidad Grupal hoy 24 de julio del 2026?
La semana de estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas ha estado repleta de momentos emocionantes y pruebas extremas. Y luego del inesperado regreso de Azalia tras ser exiliada y el preocupante desmayo de Sebastián, los Sobrevivientes tendrán que luchar por el Tótem de Inmunidad Grupal HOY viernes 24 de julio, una recompensa que las dos tribus quieren conseguir a como dé lugar.
Esto porque no se trata de una simple recompensa, sino que es el arma secreta para que los equipos se mantengan unidos y no se vayan debilitando por alguna eliminación. Así que tanto "Halcones" como "Jaguares" lo darán todo para quedarse con esta herramienta de protección para la contienda, ya que a estas alturas de la competencia todavía es importante que no tengan desventajas por cantidades.
Quiénes son TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas
- Viviann Baeza, cantante y conductora de TV, 27 años.
- Javier Márquez "Big Papi", deportista y profesor de Educación Física, 34 años.
- Abel Robles, preparador físico y creador de contenido, 31 años.
- Rey Grupero, conductor de TV y figura de realities, 42 años.
- Bobby Larios, actor, bailarín y cantante, 57 años.
- Azalia Ojeda "La Negra", conductora de TV y figura de realities, 53 años.
- Shada Hernández, modelo y creadora de contenido, 26 años.
- Sahit Sosa, actor, 36 años.
- Julio Camejo, actor, 53 años.
- Tzasna Carrasco, deportista, 35 años.
- Sebastián Yate, actor y cantante, 31 años.
- Aurélie Garzonio, conductora de TV, 37 años.
- Anahí Izali, influencer, 36 años.
- Sheila Velázquez, bombera, 41 años.
- Erick Castro, diablero, 31 años.
- Avril Andrade, comerciante, 19 años.
A qué hora pasan Survivor México La Reliquia en Llamas y cómo verlo GRATIS
Todos los epidosios de Survivor México La Reliquia en Llamas se transmiten de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas a través de la señal de Azteca UNO, inmediatamente después de Acércate a Rocío en su nuevo horario. Los domingos la cita es a las 20:00 horas, justo antes de las galas de eliminación de MasterChef 24/7.
Para estar al tanto de todo lo que pasa en el programa, puedes sintonizar la señal de Azteca UNO o mediante el acceso de Disney+. También es posible ver Survivor México en línea y completamente GRATIS; solo tienes que entrar al sitio web de Azteca UNO, a la app de TV Azteca EN VIVO o en survivormexico.tv.