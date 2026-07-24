Descubre cómo mejorar la masa muscular y la fuerza después de los 60 años

Con el paso del los años, es común que la masa muscular y la fuerza disminuyan debido a cambios naturales del organismo. Sin embargo, mantener un estilo de vida activo y adoptar ciertos hábitos puede ayudar a conservar la movilidad, la independencia y mejorar la calidad de vida después de los 60 años.

Noticias Baja California del 24 de julio 2026

El entretenimiento de fuerza, una alimentación equilibrada y el descanso adecuado son algunos factores que favorecen el cuidado de los músculos en esta etapa. Incorporar estas prácticas de manera constante puede contribuir a fortalecer el cuerpo y mejorar el bienestar general.

¿Cómo mejorar la masa muscular y la fuerza después de los 60 años?

Después de los 60 años, mantener y mejorar la masa muscular requiere incorporar actividades que estimulen el cuerpo de manera constante. Más allá de los entrenamientos tradicionales, acciones cotidianas como subir la escalera pueden convertirse en una herramienta útil para trabajar diferentes grupos musculares y fortalecer la fuerza.

Los ejercicios que involucran el propio peso corporal son una alternativa accesible para comenzar, siempre adaptando la intensidad a las capacidades de cada persona. Movimientos como sentarse y levantarse de una silla, realizar elevaciones de piernas o caminar a buen ritmo puede complementar una rutina enfocada en fortalecer músculos y mejorar la estabilidad.

También es importante aumentar progresivamente la dificultad de los ejercicios para que el cuerpo continúe adaptándose. Incluir actividades que trabajen las piernas, brazos y zona media puede ayudar a mejorar el equilibrio y facilitar tareas diarias.

Además, mantener una alimentación adecuada son suficientes nutrientes es un factor clave para acompañar el proceso de fortalecimiento muscular. Antes de iniciar una nueva rutina, es recomendable consultar con un profesional de la salud para elegir ejercicios seguros según las necesidades individuales.

Con constancia y una combinación de movimiento, descanso y buenos hábitos, es posible cuidar la fuerza física. Además, estas prácticas pueden favorecer un envejecimiento más activo y contribuir a una mejor calidad de vida.