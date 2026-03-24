5 cortes de pelo para mujeres con cabello quebrado que están siendo tendencia en primavera 2026; son ideales para mayores de 40 años

Estamos en los primeros días de la primavera de 2026 y ya hemos podido comenzar a ver algunos de los cortes de cabello que se están volviendo tendencia para esta temporada, aunque en esta ocasión hablaremos sobre los estilos para pelo quebrado, el cuál es uno de los que más predominan y que mayor conflicto suelen causar a la hora de peinar/acomodar debido al cómo reaccione frente al clima.

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Si bien, es importante aclarar que el mejor corte de cabello es el que te haga sentir más cómoda, te dejaremos algunas recomendaciones de lo que está posicionando como tendencia para la primavera de este año para que tomes un poco de inspiración en caso de que quieras cambiar de look y experimentar con tu imagen.

Cortes de pelo que son tendencia en primavera 2026

Shaggy moderno: Sin duda alguna, este corte de cabello se ha vuelto uno de los más populares esta temporada para cabellos ondulados, pues es ideal para lucir su movimiento natural gracias a sus capas suaves y desestructuradas.

Bixie y mixie: Estos estilos de cortes que mezclan lo corto del pixie y la longitud del bob están ganando terreno, pues aportan frescura y son perfectos para hacer lucir mayor volumen así como una vista bastante relajada.

Bob italiano: El bob a la altura de la mandíbula o incluso un poco más largo, como a la clavícula con las puntas desfiladas para evitar el “efecto casco” aporta un estilo tanto sofisticado como natural y ligero.

Lob: Las medias melenas con capas largas “invisibles” son ideales para evitar el peso y mantener un volumen ligero, el cuál con este clima va perfecto, pues el calor suele ser sofocante.

Curly Pixie: Este corte además de desafiante, hace lucir rebeldía y seguridad, pues con la textura y volumen suficiente, puedes potenciar la ondulación natural, lo cuál te hará lucir cómoda así como relajada.