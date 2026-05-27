5 cortes de pelo corto ondulado muy fresquitos y elegantes para un look impecable

Las modas o tendencias anuncian una dirección que es normalmente tomada por muchos de los seguidores de este mundo. Por ello, llegan estas 5 propuestas de pelo corto ondulado que te podrían ayudar para esta temporada de verano. Elige la que mejor se acomode a tus necesidades o la que te interese estéticamente. Toma nota y luce espectacular en las siguientes semanas.

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¿Por qué usar pelo corto ondulado en verano de 2026?

Dado que el verano se acerca, los cortes sin mucho cabello toman el protagonismo, pues se trata de frescura, mantenimiento poco exigente y looks favorecedores. Por ello, se espera que esas mujeres que no habían dejado su look al natural, abrazando su cabello rizado y/o ondulado… puedan salir sin miedo en los siguientes meses.

¿Cuáles son los mejores 5 estilos de pelo corto ondulado?

Jagged Bob - La primera propuesta es una versión más desenfadada que la de un bob clásico. Se indica que a partir de mechones desfilados y puntas hacia afuera, se corten de forma vertical para crear/potenciar la textura natural de tu pelo y crear un efecto despeinado.

La primera propuesta es una versión más desenfadada que la de un bob clásico. Se indica que a partir de mechones desfilados y puntas hacia afuera, se corten de forma vertical para crear/potenciar la textura natural de tu pelo y crear un efecto despeinado. Mixie - Este probablemente sea de los más elegidos rumbo al verano, pues mantiene el corte tipo pixie en la parte superior

Este probablemente sea de los más elegidos rumbo al verano, pues mantiene el Corte Carré - En más del pelo corto ondulado, este look propone elegancia, atemporalidad y algo completamente favorecedor. Aquí existe más orden y sofisticación, no tanto desenfado como los primeros dos. Sin embargo, no pierde en absoluto el movimiento natural.