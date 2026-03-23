5 cortes de pelo para cabello ondulado ideales para la primavera

Con la primavera encima, es importante prepararnos para el intenso calor, días donde veremos un cielo despejado y un sol incesante. Por eso, si buscamos un cambio de look, es fundamental optar por cortes de pelo livianos que nos ayuden a soportar el aumento en la temperatura.

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Si tienes el cabello ondulado, hoy es tu día de suerte, porque te vamos a detallar looks diferentes que puedes seleccionar, alternativas que son juveniles y frescas para la temporada.

¿Qué cortes de pelo usar en cabello ondulado?

Con el cabello ondulado es indispensable optar por cortes de pelo que nos den una textura natural y un aspecto fresco, además de ser de bajo mantenimiento. Para ello, el Modo IA de Google recomienda las siguientes opciones para la primavera:

Soft Shag : Emplea capas flotantes y con textura, permitiendo obtener un suave volumen.

: Emplea capas flotantes y con textura, permitiendo obtener un suave volumen. Corte mariposa : Una gran alternativa en capas, que fácilmente se adapta a los mechones lacios, ondulados y rizados.

: Una gran alternativa en capas, que fácilmente se adapta a los mechones lacios, ondulados y rizados. Italian Bob : Otra opción del bob que le aporta ondas abiertas y es ligeramente más largo.

: Otra opción del bob que le aporta ondas abiertas y es ligeramente más largo. Clavicut texturizado : A nivel de la clavícula, con capas internas, le aporta un movimiento natural a la melena.

: A nivel de la clavícula, con capas internas, le aporta un movimiento natural a la melena. Bixie: Si quieres un cambio más drástico y corto, opta por la fusión entre el bob y un pixie, que se encargan de enmarcar el rostro.

¿Qué pasa con el cabello en primavera?

Ya sea cabello ondulado, lacio o rizado, en la primavera presenta importantes cambios, y uno de ellos es el aumento de la caída del cabello, un caso muy común entre las personas, pero que es temporal.

Esto se debe a que se renueva el cabello con el cambio de estación, aunque puede deberse a la radiación UV o a cambios hormonales, pero no debemos preocuparnos, ya que es algo muy usual. Considerando esto, realízate los cortes de pelo que te compartimos para que puedas soportar mejor el calor, además de ser el pretexto perfecto para lucir un look renovado y diferente.