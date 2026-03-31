5 cortes de pelo para mujeres mayores de 40 años con el cabello lacio fácil que son fáciles de peinar; son ideales para cualquier clima

Oficialmente estamos sintiendo la primavera… O al menos eso intentamos pues el clima en México se ha vuelto bastante impredecible, sol, vientos, lluvia, en cada día pasa de todo, por lo que elegir un peinado si tienes el pelo lacio y que sea fácil de mantener podría ser una tarea completamente difícil.

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Ante eso, te dejaremos una breve lista de cortes de cabello que serán ideales si tienes más de 40 años y cuentas con poco tiempo para estar peinando y manteniendo tu cabello, sobre todo en estos días donde intentar que este luzca arreglado o de un modo es cada vez es más difícil por el clima y el ritmo del día a día.

Cortes de pelo para mujeres de más de 40 años con pelo lacio

Bob recto: Este tipo de corte es ideal si tienes el cabello muy fino y lacio, pues al llegar hasta la barbilla, este aporta un grosor y gran textura a las puntas, resultando en un estilo minimalista y elegante.

Clavicut: Otro de los cortes en tendencia para este 2026 es este que con media melena es muy versátil y fácil de peinar y que además estiliza el rostro, dando un toque ligero y moderno que se refleja directamente en tu postura.

Midi con capas suaves: Además de aportar movimiento a los cabellos lacios, este evita que se vean rígidos, siendo una de las mejores opciones clásicas que suavizan tus facciones y te hace lucir relajada pero no despeinada.

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Long Bob: Este estilo es más largo pero a la vez ofrece mayor versatilidad, el cuál puede resultar en una imagen sofisticada, una opción perfecta si buscas enmarcar tu rostro y destacar algunas facciones.

Pixie largo: Además de sofisticado es cómodo, ya que con mayor longitud en la parte superior, puedes jugar con el lacio, dando mayor movimiento y frescura, sobre todo si lo cortas con un flequillo en cortina.