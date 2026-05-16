En qué parte de la casa poner el helecho de otoño y estalle en hojas verdes

Las plantas son grandes aliados a la hora de purificar el aire y decorar la casa. Sin embargo, cada una de ellas tiene sus cuidados específicos por lo que debes tenerlo en cuenta para que crezcan fuertes. Si tienes un helecho de otoño esta nota es para ti.

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Para que tu helecho de otoño (Dryopteris erythrosora) estalle en hojas verdes y crezca de forma espectacular, debes colocarlo en un lugar con mucha luz indirecta, alta humedad y sin corrientes de aire. Aunque sus brotes nuevos nacen con tonos cobrizos y anaranjados, la luz adecuada acelerará su transición hacia un verde brillante y frondoso.

¿A dónde debes colocar el helecho de otoño?

Aquí te contamos las mejores ubicaciones dentro de la casa y los requisitos clave para lograrlo:

Las mejores habitaciones



El baño principal: Es el lugar ideal. Aprovecha la humedad natural de las duchas, la cual imita su hábitat boscoso. Requiere que el baño tenga ventana.

La cocina: El vapor al cocinar genera un microclima húmedo perfecto para sus hojas.

Cerca de una ventana al este o norte: Recibirá la luz suave de la mañana, que estimula el crecimiento sin quemar el follaje.

Requisitos de luz y ambiente

Luz indirecta brillante: Colócalo a un metro de una ventana con cortina delgada. La luz directa del sol quema las hojas; la sombra total frena su crecimiento.

Humedad ambiental alta: Si no está en el baño o la cocina, coloca la maceta sobre un plato con piedras y agua (sin que la base toque el agua) o usa un humidificador.

Temperatura constante: Evita zonas cerca de aires acondicionados, radiadores o pasillos con corrientes de aire frío.

Truco extra para el riego

Suelo siempre húmedo: Riega en cuanto la superficie de la tierra se sienta ligeramente seca. Nunca dejes que el sustrato se seque por completo, pero asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje para evitar que las raíces se pudran.