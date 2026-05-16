Cómo maquillar el rostro para que se vea más delgado

El maquillaje es una herramienta muy interesante ya que cuenta con diversas técnicas que permiten poder modificar aquello que no nos gusta y resaltar los atributos. En esta oportunidad te vamos a contar cómo hacer que tu rostro se vea delgado.

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Para adelgazar visualmente el rostro con maquillaje, la clave principal es aplicar la técnica del contouring (contorneo) e iluminación, la cual crea un juego de luces y sombras que define las facciones y estiliza las líneas de la cara.

¿Cómo lograr que tu rostro se vea delgado?

Para que tu rostro se vea delgado debes tener en cuenta lo siguiente;

Productos indispensables



Contorno o bronceador: Tono mate oscuro.

Iluminador: Tono claro o brillante.

Brochas: Una angular y otra pequeña.

Pasos para estilizar el rostro

Hundir los pómulos: Aplica contorno oscuro debajo del hueso del pómulo.

Trazar la línea: Difumina desde la oreja hacia la comisura labial.

Aparcar el color: Detén la aplicación dos dedos antes de los labios.

Afinar la mandíbula: Difumina contorno oscuro a lo largo del borde maxilar.

Ocultar la papada: Lleva el producto oscuro hacia abajo, en el cuello.

Disminuir la frente: Aplica el tono oscuro en las sienes altas.

Perfilar la nariz: Traza dos líneas finas en los laterales nasales.

Iluminar el centro: Aplica corrector claro en la frente y barbilla.

Realzar la mirada: Coloca iluminador en la zona alta del pómulo.

Difuminar muy bien: Evita que queden líneas marcadas o parches oscuros.

Trucos complementarios de gran impacto

Cejas angulares: Diseña cejas con un arco elevado y definido. Las cejas redondas acentúan la redondez del rostro.

Labios naturales: Usa tonos nude o neutros si cargas mucho los ojos.

Efecto Foxy Eyes: Alarga tus ojos con un delineado hacia las sienes para levantar visualmente la cara.

Rubor ascendente: Aplica el rubor justo sobre el contorno, difuminándolo hacia la sien y nunca en las manzanas de las mejillas.

Estos pasos son fáciles de replicar por lo que puedes hacerlo en casa y conseguir afinar un poco más tu rostro.