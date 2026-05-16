Cómo maquillar el rostro para que se vea más delgado
Con algunas técnicas y elementos adecuados, podrás afinar tu rostro.
El maquillaje es una herramienta muy interesante ya que cuenta con diversas técnicas que permiten poder modificar aquello que no nos gusta y resaltar los atributos. En esta oportunidad te vamos a contar cómo hacer que tu rostro se vea delgado.
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Para adelgazar visualmente el rostro con maquillaje, la clave principal es aplicar la técnica del contouring (contorneo) e iluminación, la cual crea un juego de luces y sombras que define las facciones y estiliza las líneas de la cara.
¿Cómo lograr que tu rostro se vea delgado?
Para que tu rostro se vea delgado debes tener en cuenta lo siguiente;
Productos indispensables
- Contorno o bronceador: Tono mate oscuro.
- Iluminador: Tono claro o brillante.
- Brochas: Una angular y otra pequeña.
Pasos para estilizar el rostro
Hundir los pómulos: Aplica contorno oscuro debajo del hueso del pómulo.
Trazar la línea: Difumina desde la oreja hacia la comisura labial.
Aparcar el color: Detén la aplicación dos dedos antes de los labios.
Afinar la mandíbula: Difumina contorno oscuro a lo largo del borde maxilar.
Ocultar la papada: Lleva el producto oscuro hacia abajo, en el cuello.
Disminuir la frente: Aplica el tono oscuro en las sienes altas.
Perfilar la nariz: Traza dos líneas finas en los laterales nasales.
Iluminar el centro: Aplica corrector claro en la frente y barbilla.
Realzar la mirada: Coloca iluminador en la zona alta del pómulo.
Difuminar muy bien: Evita que queden líneas marcadas o parches oscuros.
Trucos complementarios de gran impacto
Cejas angulares: Diseña cejas con un arco elevado y definido. Las cejas redondas acentúan la redondez del rostro.
Labios naturales: Usa tonos nude o neutros si cargas mucho los ojos.
Efecto Foxy Eyes: Alarga tus ojos con un delineado hacia las sienes para levantar visualmente la cara.
Rubor ascendente: Aplica el rubor justo sobre el contorno, difuminándolo hacia la sien y nunca en las manzanas de las mejillas.
Estos pasos son fáciles de replicar por lo que puedes hacerlo en casa y conseguir afinar un poco más tu rostro.