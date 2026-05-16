5 plantas para interiores que crecen sin sol

Las plantas necesitan de sol y agua fundamentalmente para poder crecer sanas. Sin embargo, hay hogares donde la luz solar no llega de manera directa por lo que muchos optan por no tener este tipo de seres.

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Si quieres tener plantas, pero no hay sol en tu hogar pues no te preocupes ya que hay algunas especies que pueden crecer en condiciones de sombra y adaptarse a estos espacios, manteniendo su desarrollo con requerimientos específicos de humedad y ubicación.

¿Cuáles son las plantas que crecen en la sombra?

Si tienes ganas de tener plantas, pero no cuentas con sol en abundancia pues ten en cuenta estas especies:

Hosta: aquí tenemos una planta herbácea perenne que rebota cada año desde su tallo subterráneo y forma matas que aumentan su tamaño con el tiempo. Debes plantarla en otoño o a inicios de la primavera. Verás que el crecimiento es progresivo y puede ocupar áreas amplias. Cabe destacar que requiere de sombra ya que la exposición directa al sol del verano puede afectar sus hojas.

Coleus (coleo): esta especie presenta hojas con combinaciones de tonos rojos, verdes, amarillos y oscuros. Su desarrollo se acelera una vez establecida. Su plantación se realiza en primavera y debe ubicarse en zonas sin sol intenso, ya que la luz directa puede alterar su coloración o dañar el follaje.

Alegría del hogar: aquí tenemos una planta que puede adaptarse a la sombra y brinda flores de distintos colores que abarcan desde el blanco al rojo intenso. Su crecimiento es rápido y puede cubrir macetas o canteros en pocas semanas, expandiéndose más en superficie que en altura.

Helecho de otoño (Dryopteris erythrosora): puede plantarse en otoño o primavera. Necesita sombra y humedad constante para su desarrollo. Forma matas de entre 40 y 60 centímetros de altura.

Heuchera: por último, tenemos esta planta que no tiene flores visibles, pero cuenta con hojas que cuenta con variaciones de color en los que se incluyen verde y tonos bordó oscuro con vetas. Si se encuentra en la sombra pues se observarán mejor los tonos. Se recomienda su plantación en otoño o primavera. Sus matas compactas alcanzan entre 30 y 40 centímetros.