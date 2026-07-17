Cómo reemplazar la clásica pila de toallas con estas 5 ideas que hacen ver el baño más elegante

El orden influye en el baño, pues le da una percepción de limpieza, comodidad y mayor amplitud. Aunque muchas personas almacenan las toallas apiladas sobre repisas o muebles, especialistas señalan que existen opciones que optimizan el espacio y mejoran la ventilación de las telas, como lo son estas 5 ideas para reemplazarlas. Mientras que en la cocina puedes utilizar estas alternativas de almacenamiento con tapas.

En el mercado hay soluciones de almacenamiento que facilitan el acceso diario sin saturar las superficies visibles. Por lo anterior, distribuir correctamente los textiles ayuda a prolongar su buen estado y mantiene una imagen más armoniosa dentro del baño, donde puedes implementar estas 5 ideas para modernizar esta área vieja para que luzca más elegante.

Las ideas para reemplazar la pila de toallas

1. Canastas de fibras naturales: Esta opción permite clasificar las toallas por tamaño o uso y evita que formen montones inestables. Además, este tipo de organizadores combina fácilmente con estilos modernos y rústicos.

Cómo reemplazar el clásico almacenamiento de tapas con estas 5 ideas que ahorran espacio|IA

2. Escaleras decorativas: Un accesorio que se apoya sobre la pared sin necesidad de realizar instalaciones complejas. Este diseño permite colgar varias piezas de manera independiente, facilita el secado y es un gran elemento decorativo. Lo anterior, ya que las escaleras de madera o metal continúan entre las tendencias más utilizadas en baños contemporáneos por su apariencia minimalista.

3. Repisas empotradas: Este recurso arquitectónico aprovecha el espesor de los muros para crear espacios de almacenamiento sin la necesidad de instalar sobre la pared objetos. Son buenas opciones para espacios pequeños.

4. Cajones con divisores internos: Con esta opción, cada toalla permanece doblada de forma individual. Este método también protege los textiles del polvo y de la humedad ambiental, siempre y cuando los cajones permanezcan cerrados.

5. Estantes flotantes: Una de las opciones es instalarlos en el inodoro o en paredes libres. Estas repisas permiten almacenar toallas enrolladas, canastas decorativas y pequeños accesorios sin ocupar superficie en el piso.