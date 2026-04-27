7 ideas para reemplazar el comedor de tu casa por opciones más minimalistas
Si estás pensando en remodelar tu hogar, no te olvides del comedor y considera la posibilidad de reemplazar el modelo viejo por diseños mucho más discretos.
El comedor es uno de los lugares más importantes del hogar, pues como su nombre lo dice, es aquí donde se consumen los alimentos y se vuelve el punto de reunión con la familia a la hora de comer. Y aunque muchas personas suelen tener diseños antiguos que adquirieron recién hecha la mudanza, siempre se puede embellecer este espacio con solo reemplazar el modelo viejo por un estilo minimalista.
Muebles minimalistas: los estilos prácticos que pueden reemplazar el comedor clásico
- Mesa tipo consola extensible. Entre las tendencias en decoraciones de interiores 2026, los diseños de muebles multifuncionales están arrasando por todas las ventajas que tienen. Por ejemplo, hay mesas que a primera vista son pequeñas, pero que cuentan con una estructura que las agranda al instante y sirve para guardar cubiertos o platos.
@mobilifiver Beautiful as a console table, brilliant as a table. 🤎 The First extendable console table adapts to you transforming in your most perfect dining table in seconds! 🌸 Would you keep it decorated as a console or extended for daily meals? 📸 @kamilasakk Get yours on our website - Link in bio . . . #mobilifiver #homedecor #diningtable #livingroomdecor ♬ House Tour - Sabrina Carpenter
- Estilo monocromático en tonos claros. Pintar las paredes de blanco y colores similares es una excelente idea para que la casa parezca de mayor amplitud y la iluminación circule bien. Por esto es que cuando se va a reemplazar el comedor desgastado, vale la pena considerar diseños que combinen con los muros, ya que según Homestyler, esto crea un efecto armonioso sin parecer saturado.
- Carrito con ruedas adaptado como comedor. En caso de que no quieras algo fijo porque a veces comes en la sala y a veces en la cocina, apuesta por un carrito desplazable que puedas acomodar a tu gusto a la hora de la comida. Solo procura que el modelo venga amplio y con una base firme que sirva para poner alimentos y bebidas.
- Isla con almacenamiento en la cocina. Si vives en un departamento pequeño, entonces sabes la importancia de aprovechar el espacio al máximo. Y una de las formas para hacer que tu casa se vea más grande, es cambiando el comedor grande por una isla en el centro de la cocina, donde además de comer, puedas almacenar cosas.
- Mesa de cristal minimalista. Los mobiliarios fabricados en cristal siempre se ven elegantes, en especial cuando se instalan como los protagonistas de una habitación. Por eso, una idea infalible para reemplazar el comedor anticuado que todos tienen, es poniendo una mesa rectangular de vidrio con sillas aterciopeladas de un color que quede con los muros.
- Barra desayunadora. Hay veces en las que tener un comedor muy grande es innecesario, ya sea porque la familia es reducida o porque casi nadie acostumbra a comer ahí. Así que en estos casos una apuesta segura son las barras desayunadoras que van cerca de la estufa y dejan el área de la sala despejada.
- Comedor de granito para reemplazar al modelo viejo. Si el presupuesto para la remodelación de tu hogar no es un problema, los muebles diseñados en granito se volverán tu obsesión. Y es que de acuerdo con el blog especializado Mina Marble, se trata de un material duradero, elegante y resistente, lo que lo hace perfecto para estar en la zona del comedor.