5 delineados invisibles para ojos grandes

El maquillaje es una de las herramientas más increíble que tenemos a mano para poder resaltar nuestros rasgos y poder disminuir aquello que no nos hace sentir seguras.

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Así es que nace el delineado invisible o tightlining es una técnica ideal para ojos grandes, ya que define la mirada de forma natural sin la dureza de un delineado grueso que pueda cerrar visualmente el ojo.

¿Cómo lograr el delineado invisible?

Para lograr el delineado tienes que realizar los siguientes pasos:

Línea de agua superior: Aplica un delineador negro o marrón oscuro (preferiblemente en gel o lápiz de larga duración) justo en la línea de agua del párpado superior, debajo de las pestañas.

Rellenar huecos: Asegúrate de pintar los espacios entre las pestañas para que parezcan más espesas y oscuras desde la raíz.

Toque para ojos grandes: A diferencia de los ojos pequeños, los ojos grandes pueden permitirse enmarcar tanto arriba como abajo para una mirada más fuerte, aunque si buscas naturalidad, limítate solo al párpado superior.

El delineado es importante.|Imagen editada de Canva

Apertura extra: Si además quieres que luzcan más abiertos, puedes aplicar un lápiz color beige o nude en la línea de agua inferior para contrarrestar el cansancio y dar luminosidad.

Variaciones y consejos

También puedes tener en cuenta algunas variaciones o consejos que son ideales para potenciar el efecto. Estos son:

Delineado con corrector: Otra técnica moderna consiste en crear la forma de un delineado usando sombras marrones y luego "limpiar" el borde con agua micelar y corrector para definir la silueta sin usar pigmentos oscuros en el párpado móvil.

Efecto Smoky: Para una mirada más suave, puedes difuminar ligeramente el producto en la línea de las pestañas superiores.

Esta es una gran herramienta para que puedas maquillar tus ojos de la mejor manera. Pon esta técnica a prueba.