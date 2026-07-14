11 tonos de esmalte que hacen que hasta las uñas cortas llamen la atención

Las uñas cortas se han convertido en una de las principales tendencias gracias a su comodidad y versatilidad. Además de ser fáciles de mantener, permiten experimentar con una gran variedad de colores que resaltan su forma y hacen que luzcan mucho más sofisticadas.

De acuerdo con un artículo de Cosmopolitan, la clave está en elegir tonos que aporten contraste, reflejen la luz o transmitan profundidad. Desde clásicos intensos hasta acabados metalizados, estas opciones demuestran que el largo no determina el impacto de una manicura.

Colores que hacen destacar las uñas cortas

Cada uno de estos esmaltes aporta un efecto distinto: algunos estilizan visualmente los dedos, otros iluminan las manos y varios añaden un toque moderno que no pasa desapercibido.

