Los 5 diseños de sombras para ojos rasgados

Los ojos rasgados pueden lucir miradas impactantes y atractivas si se aplican las sombras adecuadas, ya que poseen una elevación y profundidad natural que ayudan a que destaquen del resto de los rasgos del rostro.

Los maquilladores profesionales tienen diferentes consejos sobre tonalidades, tipo de aplicación y tendencias que te harán lucir espectacular durante la primavera si posees ojos almendrados o tipo asiáticos.

Los 5 mejores diseños de sombras para ojos rasgados

Antes de iniciar con cualquier look, es importante preparar adecuadamente la piel. Aplicar primer en los ojos ayudará a intensificar los pigmentos, evitar pliegues y hacer que el maquillaje dure todo el día.

Después deberá colocarse una sombra base de un tono natural que unifique el color del párpado. Una vez completados estos dos pasos puedes comenzar colocando las sombras con ayuda de alguna de las siguientes inspiraciones.

Foxy Eyes

Los foxy eyes permiten alargar la mirada y dar un toque felino a los ojos rasgados|Pinterest: Whaliilovemyself

Este efecto es ideal para alargar la mirada y dar toques felinos. Consiste en usar tonos tierra, aplicando el color más oscuro en la parte exterior del ojo en forma de "V" y difuminándolo hacia la cien para hacer el efecto de elevación. En el resto del párpado van colores más claros y un toque de iluminador en el lagrimal.

Halo Eyes

Los ojos rasgados lucen más redondos con el efecto halo eyes|Pinterest: 𝐠𝐢𝐚𝐧༺

Aporta volumen y luz al centro del párpado, colocando una sombra oscura o mate en las esquinas internas y externas de los ojos y un toque de brillo al centro para dar la ilusión de una mayor apertura y ojos más redondos.

Soft glam eyes

La mirada soft glam eyes se consigue aplicando un solo tono de sobra en todo el párpado móvil|Pinterest: ƺꪖ᥅ꪖ ♡

Las sombras se usan en tonos suaves, como el coral, el marrón o el melocotón en el párpado móvil y difuminando ligeramente hacia arriba para un look más natural.

Cut Crease

El cute crease traza una línea marcada por encima del párpado móvil para agrandar la mirada|Pinterest

Uná técnica que ayuda a hacer más amplia la mirada, y que consiste en usar una sombra oscura para marcar una línea sobre la cuenca natural del ojo y rellenar el párpado móvil con un tono más natural.

Smokey Eye

El smokey eye en ojos rasgados brinda un look más dramático|Pinterest: cl3owi

Para un look más de noche que se consigue aplicando una sombra oscura cerca de las pestañas y difuminándola hacia afuera para un acabado ahumado y dramático.