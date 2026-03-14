La tendencia de la primavera 2026 serán las uñas en amarillo, pero no cualquier tono, sino las más vibrantes y luminosas, que en el mundo de la manicura se conocen como limón, ya que aportan toques de energía y frescura. Debido al brillo de estos 7 diseños, son ideales para rejuvenecer las manos. Estos son los 3 colores que quedan mejor en piel morena para marzo de este año.

De acuerdo con un artículo de Glamour 25, puedes optar por un diseño sencillo al solo agregarle esmalte de color amarillo a tus uñas, pero también las puedes combinar con varios diseños, como con puntos, que en la manicura se le conoce como polka dots, rayas, degradados o calcas referentes a la primavera, como las flores o frutas. Estos son los 11 modelos rojas que son brillantes: son las más sexys y elegantes del mercado.

Los 5 diseños de uñas para rejuvenecer manos

1. French: Dale un toque fresco y moderno a un diseño clásico al pintar de amarillo las puntas de tus uñas.

5 diseños de uñas en amarillo para rejuvenecer las manos: las puedes usar en primavera|Pinterest

2. Cromadas: Un acabado metalizado y brillante que no pasará desapercibido y será la sensación en cualquier lugar donde vayas.

5 diseños de uñas en amarillo para rejuvenecer las manos: las puedes usar en primavera|Pinterest

3. Polka dots: La tendencia es agregarles puntitos a tus diseños y en esta ocasión no es la excepción con el color amarillo.

5 diseños de uñas en amarillo para rejuvenecer las manos: las puedes usar en primavera|Pinterest

4. Calcas: Realza el diseño de tus uñas color amarillo con un diseño muy primaveral, como lo son las calcas de flores, que también pueden ser pintadas.

5 diseños de uñas en amarillo para rejuvenecer las manos: las puedes usar en primavera|Pinterest

5. Mini French: Un diseño minimalista, delicado y moderno, pero que es ideal para las mujeres a las que les gustan los modelos con acabados sencillos.

5 diseños de uñas en amarillo para rejuvenecer las manos: las puedes usar en primavera|Pinterest

Cabe mencionar que estos 5 diseños de uñas en color amarillo para rejuvenecer las manos podrás usarlos en la forma que más te guste o mejor te venga a la forma de tus dedos y mano. Aunque las que más destacan son la manicura almendra y cuadrada.