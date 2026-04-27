4 diseños de uñas arcoíris ideales para elevar tu estilo en cualquier ocasión

Si eres una chica soñadora, muy alegre y muy romántica, los diseños de uñas arcoíris son la tendencia 2026 para ti. Es por eso que hoy traemos 4 ideas fáciles de adaptar que además te harán lucir moderna, juvenil y que, por si fuera poco, te harán lucir más joven y alegre. Este estilo destaca mucho por su versatilidad, pues puedes llevarlo desde algo discreto hasta un look vibrante y llamativo. Lo mejor es que puedes hacerlo tú misma en casa o pedirlo en tu salón de confianza, ya sea con esmaltes de colores básicos y un poco creativos.

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4 ideas fáciles de uñas arcoíris

Ahora sí, deja volar tu imaginación y presta mucha atención, pues estos son diseños de uñas arcoíris que te pueden dar todo el estilo:

1. Uñas arcoíris clásicas

Este es el diseño más fácil de hacer y el más popular. Lo que necesitas es pintar cada una de tus uñas de un color diferente del arcoíris. Lo mejor de todo es que lo puede usar para looks casuales o también, por ejemplo, en festivales de música. La verdad es que es un estilo muy sencillo pero muy llamativo.

|Crédito: Anna Shvets

2. Arcoíris pastel

Si eres fanática de los colores pero no te gusta que las cosas sean excesivamente llamativas, esta es tu mejor opción. Puedes usar tonos suaves como lila, baby blue y rosa claro. Lo mejor es que este tipo de diseños funciona más para la oficina y eventos formales.

|Crédito: Michelle Leman

3. French arcoíris

Las clásicas uñas francesas, pero de colores; esto le da un twist completo a lo elegante de este tipo de diseños. Lo puedes aplicar sobre una base nude con las puntas de colores. Este diseño es ideal para citas o eventos formales. Lo mejor de hacer este tipo de uñas es que te combinan con todo.

4. Arcoíris con glitter

Este tipo de uñas es para quienes aman destacar. La idea es añadir glitter sobre base de colores. Este look te servirá para presentarte en fiestas o eventos nocturnos. El resultado son unas uñas vibrantes y llenas de luz.