Haz este ritual que te ayudará a encontrar empleo; toma nota

El cierre de mes está aquí y eso significa cerrar ciclos y esperar lo mejor - en este caso - para mayo de 2026. Por ello, los que son creyentes y seguidores de los rituales, exponen que este procedimiento con laurel es conocido para atraer la buena fortuna. Específicamente, hacia quienes realmente han padecido con la consecución de empleo en los tiempos recientes.

Ventaneando | Programa completo 27 de abril de 2026

¿Por qué el laurel ayudaría a conseguir empleo según este ritual?

Aunque cada persona lo practica a su forma y con sus propios modos de entenderlo, el esoterismo y los rituales han ganado popularidad entre muchas personas. Por ello, se recomienda para alinear energías, pedir cosas y atraer situaciones favorables. Hoy, los expertos recomiendan hacer este ritual con laurel para atraer la buena fortuna en la búsqueda de empleo.

La intención de usar laurel, el cual es un material relacionado con la apertura de caminos, indica una gran posibilidad de renovar la energía en este preciso instante del calendario. Y es que el elemento utilizado generalmente en la cocina mexicana, puede ser el detalle (según los defensores de estas prácticas) para lograr el crecimiento personal, el éxito y/o la victoria.

¿Cómo se hace el ritual con laurel para conseguir empleo?

Entonces, sin más por agregar, esto es lo que necesitas y cómo debes realizar el ritual paso a paso.

Ingredientes

Una pluma

Una hoja de papel

Una hoja de laurel seca

Realización