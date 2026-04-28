Haz este ritual que te ayudará a encontrar empleo; toma nota
Muchos padecen por encontrar empleo, por ello los expertos en rituales ofrecen a esas personas una oportunidad de práctica... si alguien la quiere considerar.
El cierre de mes está aquí y eso significa cerrar ciclos y esperar lo mejor - en este caso - para mayo de 2026. Por ello, los que son creyentes y seguidores de los rituales, exponen que este procedimiento con laurel es conocido para atraer la buena fortuna. Específicamente, hacia quienes realmente han padecido con la consecución de empleo en los tiempos recientes.
Ventaneando | Programa completo 27 de abril de 2026
¿Por qué el laurel ayudaría a conseguir empleo según este ritual?
Aunque cada persona lo practica a su forma y con sus propios modos de entenderlo, el esoterismo y los rituales han ganado popularidad entre muchas personas. Por ello, se recomienda para alinear energías, pedir cosas y atraer situaciones favorables. Hoy, los expertos recomiendan hacer este ritual con laurel para atraer la buena fortuna en la búsqueda de empleo.
La intención de usar laurel, el cual es un material relacionado con la apertura de caminos, indica una gran posibilidad de renovar la energía en este preciso instante del calendario. Y es que el elemento utilizado generalmente en la cocina mexicana, puede ser el detalle (según los defensores de estas prácticas) para lograr el crecimiento personal, el éxito y/o la victoria.
¿Cómo se hace el ritual con laurel para conseguir empleo?
Entonces, sin más por agregar, esto es lo que necesitas y cómo debes realizar el ritual paso a paso.
Ingredientes
- Una pluma
- Una hoja de papel
- Una hoja de laurel seca
@secretosdebrujastips RITUAL PARÁ CONSEGUIR EMPLEO🧿✨ #witch #witchy #witchlife ##witchtok #empleo #españa🇪🇸 #estadosunidos🇺🇸 #ritualesmagicos ♬ sonido original - Dianita Tu Bruja
Realización
- Escribe en el papel (de la forma más clara posible) el empleo al que estás aplicando o al que deseas llegar. Incluso anota el sueldo que te gustaría tener.
- Ahora dobla el papel y coloca la hoja de papel dentro, esto simbolizando el éxito y el crecimiento.
- Pone el papel debajo del colchón antes de dormir, preferentemente el último día del mes.
- Y previo a irte a dormir ese día, piensa que conseguirás el empleo… que ya es una realidad.
- Puedes desechar el papel o quemarlo de forma segura como cierre del ritual.