¿Qué le pasó a Baby face? El influencer regiomontano preocupa por INQUIETANTE foto en el hospital

En las últimas horas el influencer regiomontano “Baby Face” ha preocupado a sus seguidores luego de que compartiera a través de sus redes sociales una fotografía donde se muestra que está internado en un hospital, por lo que se han encendido las alarmas alrededor de su salud.

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En la imagen que se muestra en su red social se puede ver al creador de contenido acostado en una cama portando bata y un gorro, además, se lee un mensaje donde señala: ”Siempre en las manos de Dios”, lo que ha generado especulación sobre una posible intervención quirúrgica.

¿Cuál es el estado de salud de Baby Face?

Hasta el momento se desconoce las causas que orillaron al influencer a estar internado en un hospital, así como su estado de salud hoy 27 de abril 2026. Sin embargo, la divulgación de esta imagen ha creado una serie de especulaciones, algunos indican que está internado luego de sufrir aparentemente un paro cardiaco, mientras que otros aseguran que podría tratarse de una cirugía simple.

La hospitalización y motivos aún no han sido revelados oficialmente, pero es evidente que el creador ha recibido apoyo y muestras de cariño por parte de fans, colegas y familiares.

¿Quién es Baby Face?

Óscar Espinoza, es un creador de contenido donde en el mundo digital es mejor conocido como Baby Face, es originario de Monterrey, Nuevo León, y ha ganado gran popularidad gracias a su contenido de entretenimiento y comida, en su cuenta de Instagram cuenta con más de 900 mil seguidores.

Asimismo, ha destacado por formar parte de proyectos digitales como Big & Fashion y La Marraniza, donde ha creado una comunidad sólida, antes de alcanzar la fama destacó por participar con otros creadores de contenido. Asimismo, su nombre comenzó a ganar popularidad luego de que se postulara para Ring Royal, evento creado por Poncho De Nigris, y el mismo conductor contestara y le confirmara que estaría contemplado para la siguiente edición, sin embargo, ante esta noticia se estaría cuestionando su participación en este evento de box.