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Acaba con las canas gracias a estas semillas

Las canas son un tema que se convierte en molestia, por ello llega otra recomendación para los que quieran “combatirlas”. Las semillas de linaza son la opción.

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|Crédito: Pixabay

Escrito por: Pablo Booz | Marktube

Esa etapa de la vida donde el cabello comienza a cambiar de color, muchas veces se vuelve un tormento para mujeres y hombres. Por ello, desde todos los frentes se recomiendan tratamientos o tintes que ayuden a combatirlas. Y ante eso, este es el procedimiento natural con semillas de linaza que podrían ser la solución para lo blanco de tu cabeza. A continuación toda la información.

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¿Por qué las semillas de linaza son la solución para las canas?

La realidad es que si alguien busca soluciones naturales (pues existen también decenas de tratamientos químicos o tintes parecidos) hay una oportunidad inmensa de propuestas. Sin embargo, una que ha ganado popularidad-viralidad es esta de las semillas de linaza, la cual se presume como un nutriente poderoso y el cual puede ayudar a la forma en que luce tu cabellera.

Por ello, entendiendo que las canas son totalmente naturales por el paso de los años y la pérdida de melanina… también debe saberse que en ocasiones aparecen más rápido por factores como la alimentación, la genética o el estrés. Por ello el enfoque de este remedio es fortalecer el pelo y estimular su salud desde la raíz… no tanto reinvirtiendo el proceso completamente.

Y específicamente, las semillas de linaza destacan por su alto contenido en antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos que ayudan a hidratar, mejorar la textura y darle brillo al cabello. No se quitan de manera inmediata, pero las canas se verán mejor con un pelo sano y uniforme.

¿Cómo hacer gel con las semillas de linaza?

Entonces, se recomienda que hagas este tratamiento buscando una salud general en tu cabello que ya tiene canas.

Ingredientes

  • Dos cucharadas de semillas de linaza
  • Una taza de agua
@patyamadecasa Gel para canas 100%natural#cuidadodelcabello#canas#eliminarcanas#geldelinaza ♬ original sound - Paty ama de casa

Realización

  • Hierve el agua y agrega las semillas de linaza 
  • Cocina a fuego medio hasta que la mezcla espese (textura tipo gel)
  • Posteriormente cuela la mezcla mientras esté caliente
  • Y al final deja enfriar y guarda en un recipiente limpio

Aplicación

  • Aplica el gel sobre el cabello limpio y húmedo
  • Distribuye desde la raíz hasta las puntas
  • Deja actuar al menos 20 minutos o úsalo como crema para peinar
  • Aplícalo 2 o 3 veces por semana
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