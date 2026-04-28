¿Son reales? Se filtran imágenes íntimas de Milica junto con Westcol

La polémica es algo que se presenta y que incluso algunos viven de ella en el mundo del stream, sin embargo hay un fuerte debate en lo que acaba de ocurrir con Milica y Westcol. Ambos son conocidos en el mundo de los influencers sudamericanos y por eso hizo tanto eco en redes sociales, pues todo indica que le filtraron las imágenes a la chica nacida en Argentina… por eso ya pidió disculpas.

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¿Son reales las imágenes de Milica y Westcol?

La respuesta inmediata al cuestionamiento de si son reales es un contundente sí. Este par de creadores de contenido vivieron en pareja hace un tiempo y estas postales y el video (que es el más comprometedor) fueron grabados por la chica que acaba de participar en el evento de boxeadores en México.

Fue por eso que Milica salió para aclarar que dicho contenido estaba en posesión de una persona cercana a la que se lo envió en el pasado. Y es que hay un video donde ambos streamers se encuentran en una bañera… aunque sin contenido sexual de por medio, situación que algunos indicaron. Pero el debate surgió alrededor de la vulneración de privacidad que en este caso se traduce en la filtración de dicho contenido.

En ese sentido, el nombre de la streamer argentina recorrió el espacio digital gracias a lo ocurrido con la filtración y también por su triunfo sobre Kim Shantal en el Supernova. Con esto, la sudamericana llegó a récord de tres victorias en tres combates que ha disputado en estos eventos de streamers. Derrotó a Mercedes Roa, May Osorio y hace unas horas a la ya mencionada Kim.

hoy debía ser un día solo de celebración, pero me toca aclarar una situación, se filtraron fotos mías con una persona con la que salí, sin nuestro consentimiento (no son de carácter sexual). no tengo nada que ver, jamás haría algo así, las fotos las tenía alguien cercano a mi q… — Milica👉🏽👈🏽 (@milica_yb) April 27, 2026

¿Qué dijo Westcol sobre la filtración de sus imágenes con Milica?

Por el momento el influencer colombiano no ha indicado nada sobre la filtración, lo cual genera expectativa, pues la propia Micaela Ibáñez ya pidió disculpas por si esto pudiera afectar a uno de los nombres más importantes del stream latinoamericano. Su relación es considerada por ambos más como un amorío que como un noviazgo formal, confirmado recién a finales del 2025.