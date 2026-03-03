5 diseños de uñas primavera para manos apiñonadas
Con la llegada de la primavera, las manos apiñonadas pueden lucir al máximo con estos diseños de uñas que estilizan, y dan un toque de elegancia y tendencia
La piel apiñonada o morena clara puede lucir increíble y resaltar durante la primavera solo com elegir los diseños de uñas adecuados, con tonalidades que les aporten luminosidad y contraste.
Sin dejar a un lado las tendencias de 2026, en donde el verde wasabi, los amarillos mantequilla y el coral son los protagonistas. Aquí te presentamos una recopilación de los diseños más impactantes para lucir las próximas semanas.
Los 5 mejores diseños de uñas para manos apiñonadas
El tono apiñonado es el tipo de piel más común en México y en América Latina. Se trata de un color en medio de lo claro y lo moreno, que se broncea con facilidad, adquiriendo una gama más dorada que rojiza. A este tipo de tez le van colores tierra, mostaza y oliva, entre otros.
- Uñas verde wasabi
Cualquier diseño con tonalidades verde wasabi destacará durante esta primavera. Se trata de un color divertido y elegante que hace resaltar las pieles apiñonadas, ya que las hace brillar.
- Uñas mantequilla
Los diseños en tonalidades amarillas mantequilla sirven para aportar protagonismo a las pieles morenas claras. Las manos con este color lucen sofisticadas y elegantes.
- Coral
Este tono es clave durante la primavera, tanto en ropa, como en maquillaque, accesorios y diseños de uñas. En las pieles morenas claras resalta su bronceado natural y también aporta frescura.
- Azul cielo
Un tono más fresco y suave que puede combinarse en una gran variedad de diseños y que para las pieles apiñonadas resulta ideal, ya que luce elegante y crea contraste en las manos. Los acabados "milky" pueden favorecer más a las apiñonadas.
Uñas vino
Son una opción más elegante y oscura para las pieles apiñonadas, aunque tradicionalmente se asocian al invierno, también pueden combinarse con diseños básicos y atemporales que aportan sofisticación.
Además de las tonalidades sugeridas, otros toques que pueden acompañar las tendencias de la temporada son los diseños florales, micro french de diferentes colores para un toque divertido, estilos traslúcidos y degradados suaves.