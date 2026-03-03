5 diseños de uñas primavera para manos apiñonadas

La piel apiñonada o morena clara puede lucir increíble y resaltar durante la primavera solo com elegir los diseños de uñas adecuados, con tonalidades que les aporten luminosidad y contraste.

Sin dejar a un lado las tendencias de 2026, en donde el verde wasabi, los amarillos mantequilla y el coral son los protagonistas. Aquí te presentamos una recopilación de los diseños más impactantes para lucir las próximas semanas.

Los 5 mejores diseños de uñas para manos apiñonadas

El tono apiñonado es el tipo de piel más común en México y en América Latina. Se trata de un color en medio de lo claro y lo moreno, que se broncea con facilidad, adquiriendo una gama más dorada que rojiza. A este tipo de tez le van colores tierra, mostaza y oliva, entre otros.



Uñas verde wasabi

Cualquier diseño con tonalidades verde wasabi destacará durante esta primavera. Se trata de un color divertido y elegante que hace resaltar las pieles apiñonadas, ya que las hace brillar.

Las uñas vere wasabi aportan luminosidad a las pieles apiñonadas|Pinterest: Yareli Serrano Guitron

Uñas mantequilla

Los diseños en tonalidades amarillas mantequilla sirven para aportar protagonismo a las pieles morenas claras. Las manos con este color lucen sofisticadas y elegantes.

Las uñas butter yellow aportan contraste a las pieles apiñonadas|Pinterest: Djenane Olivares

Coral

Este tono es clave durante la primavera, tanto en ropa, como en maquillaque, accesorios y diseños de uñas. En las pieles morenas claras resalta su bronceado natural y también aporta frescura.

Las uñas coral están en tendencia durante la primavera 2026|Pinterest: maymiirandaa

Azul cielo

Un tono más fresco y suave que puede combinarse en una gran variedad de diseños y que para las pieles apiñonadas resulta ideal, ya que luce elegante y crea contraste en las manos. Los acabados "milky" pueden favorecer más a las apiñonadas.

Diseño de uñas azul cielo con punta francesa y aplicaciones doradas|Instagram: @uhhhnail

Uñas vino

Son una opción más elegante y oscura para las pieles apiñonadas, aunque tradicionalmente se asocian al invierno, también pueden combinarse con diseños básicos y atemporales que aportan sofisticación.

Uñas con diseños florales en tonalidades vino|TikTok: @nereastudio.ec

Además de las tonalidades sugeridas, otros toques que pueden acompañar las tendencias de la temporada son los diseños florales, micro french de diferentes colores para un toque divertido, estilos traslúcidos y degradados suaves.

